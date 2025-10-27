Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsChhath evening offerings; sunset timings in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Prayagraj
छठ शाम का अर्घ्य; लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज... यूपी के शहरों में सूर्यास्त का समय

संक्षेप: खरना के साथ ही चार दिवसीय छठ पर्व का कठिन अनुष्ठान निर्जला व्रत आरंभ हो चुका है। यह 36 घंटे तक चलेगा। छठ पर्व पर आज शाम डूबते सूर्य को अर्ध्य दिया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त अलग-अलग समय पर होगा।

Mon, 27 Oct 2025 11:29 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
छठ महापर्व की धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है। आज शाम को सूर्य को अर्घ्य की परंपरा निभाई जाएगी। इसमें करोड़ों भक्त नदियों, तालाबों और घाटों पर एकत्र होकर अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य के अर्ध्य देंगे। उत्तर प्रदेश के शहरों में भी छठ का उल्लास अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। घाट किनारे पहले ही वेदी बनाई जा चुकी है। शाम के अर्घ्य के दौरान भक्त ठेकुआ, फल और जल से सूर्य को तर्पण देंगे। यूपी सरकार ने सभी जिलों में सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब भक्तों को इंतजार सूर्यास्त का है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त अलग-अलग समय पर होगा। आईए जानते हैं यूपी के प्रमुख शहरों में कब सूर्यास्त होगा। इन शहरों से सटे शहरों में भी इसी समय को सूर्यास्त का समय माना जा सकता है।

लखनऊ 05:27 PM

कानपुर 05:32 PM

आगरा 05:39 PM

वाराणसी 05:22 PM

प्रयागराज 05:25 PM

गोरखपुर 05:17 PM

मेरठ 05:16 PM

अलीगढ़ 05:38 PM

बरेली 05:32 PM

मुरादाबाद 05:34 PM

झाँसी 05:38 PM

मथुरा 05:40 PM

सहारनपुर 05:37 PM

अयोध्या 05:22 PM

गोंडा 05:22 PM

गाज़ियाबाद 05:40 PM

नोएडा 05:40 PM

खरना के साथ निर्जला व्रत आरंभ

छठ पर्व का कठिन अनुष्ठान यानी 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो गया। चार दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (रविवार) को व्रती महिलाओं ने पवित्रता, श्रद्धा व भक्ति के साथ खरना पूजन किया। शाम को शुभ मुहूर्त में छठी माता की पूजा-अर्जना के बाद गुड़ की खीर, रोटी, केला आदि का भोग लगाया। फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया। महिलाओं ने हे छठी मइया सुन लो अरजिया हमार... जैसे छठ के भजन भी गाए।

खरना को आत्मशुद्धि का दिन माना जाता है। यह दिन संयम, तपस्या व भक्ति का प्रतीक है। रविवार सुबह ही व्रतियों ने स्नान, ध्यान के बाद लंबा सिंदूर लगाया। दिन भर उपवास के बाद शाम को मिट्टी के चूल्हे पर शुद्धता और पवित्रता के साथ रसियाव भात या गुड़ की खीर, रोटी व पूड़ी का प्रसाद बनाया। छठी माता को भोग लगाया। मान्यता है कि खरना पूजन से सूर्य देव और छठी माता व्रतियों को सुख, समृद्धि, आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं।

तैयारी पूरी: लक्ष्मण मेला मैदान, इकाना के पास वैदेही छठ घाट जैसे स्थानों पर छठ पूजन की तैयारियां पूरी हो गईं। लक्ष्मण मेला घाट को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। मिथिला मंच की ओर से वैदेही घाट पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंच के जितेन्द्र झा ने बताया कि यह घाट करीब 800 मीटर लंबा है।