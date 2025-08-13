chhangur baba was active for 15 years to change the demography gangs in many districts big revelations may happen soon डेमोग्राफी बदलने के लिए 15 साल से ऐक्टिव था छांगुर, कई जिलों में गिरोह; जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
छांगुर बाबा के राजदार नवीन रोहरा से पिछले दिनों हुई पूछताछ के बाद एक और चौंकाने वाला जानकारी सामने आई है। एटीएस सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार छांगुर अपने सिंडिकेट के जरिये इस पूरे भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में हर हाल में हिंदू आबादी को कम करने और मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की फिराक में था।

Ajay Singh संवाददाता, बलरामपुरWed, 13 Aug 2025 06:53 AM
धर्मांतरण सहित अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के बारे में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस सूत्रों की मानें तो छांगुर क्षेत्रीय डेमोग्राफी को बदलने के लिए पिछले 15 साल से सक्रिय था। इसके लिए उसने यूपी के कई जिलों में संगठित गिरोह को तैयार किया था। उधर, छांगुर के नेपाल में फैले गिरोह तक पहुंचने के लिए खुफिया एजेन्सियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। नेपाल सीमा पर भी कई टीमें लगा दी गई है। एटीएस के साथ एसएसबी भी सक्रिय हो गई है। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है।

पिछले दिनों छांगुर के राजदार नवीन रोहरा से हुई पूछताछ के बाद एक और चौंकाने वाला जानकारी सामने आई है। एटीएस सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार छांगुर अपने सिंडिकेट के जरिये इस पूरे भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में हर हाल में हिंदू आबादी को कम करने और मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की फिराक में था। इसके लिए उसने अवैध धर्मांतरण सहित कई हथकंडों को अपना रखा था। अवैध धर्मांतरण के जरिये उसे 1500 से अधिक हिंदू युवतियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया। इस पूरे सिंडिकेट में तीन से चार हजार लोगों को जोड़ा। इस्लाम के प्रचार-प्रसार को लेकर अवैध मदरसों को उसने बड़ी फंडिंग की।

पीड़िताओं को छांगुर गैंग के लोग दे रहे धमकी

छांगुर के अवैध धर्मान्तरण और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को भंडाफोड़ होने के बाद कई पीड़िताएं सामने आ रही हैं। पीड़िताओं और उनके परिजनों का कहना है कि छांगुर गैंग के लोग अभी भी उन्हें धमकियां दे रहे हैं। यह वह पीड़िताएं हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराकर छांगुर के इशारे पर मुस्लिम युवकों से निकाह कर लिया था लेकिन असलियत सामने आने के बाद इन्होंने घर वापसी की है।

जल्द ही बड़ा खुलासा होने की उम्मीद

दावा है कि छांगुर के गुर्गे नेपाल सीमा पर अभी भी गिरोह के सदस्यों की मदद के लिए लगे हुए है। छांगुर और उसके राजदार नवीन रोहरा के सम्बन्ध राष्ट्र विरोधी संगठनों से भी थे। देश भर में अपने अवैध कारनामों का जाल छांगुर ने बुना था। अपने बड़े मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने इसमें तीन हजार से अधिक लोगों को शामिल किया था। छांगुर के कई राज अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके देश के संदिग्ध या प्रतिबंधित संस्थाओं से ताल्लुक की छानबीन शुरू की गई है। यही नहीं छांगुर ने पड़ोसी मुल्क नेपाल में अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। अभी भी उसके गिरोह के स्लीपर सेल नेपाल में काम कर रहे हैं। चूंकि नेपाल में हिंदू राष्ट्र है। ऐसे में यहां पर भी अवैध धर्मान्तरण का खेल सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहा है। छांगुर के सिंडीकेट को तोड़ने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने उसके नेपाली कनेक्शन एवं नेपाल में पल रहे गिरोह के गतिविधियों की पड़ताल करनी शुरू कर दी है।

दुबई और सउदी से जुड़े संगठनों में ढूंढ़े जा रहे सुराग

छांगुर के राष्ट्र विरोधी संगठनों से गहरे सम्बन्ध को तलाशा जा रहा है। अब दुबई और सउदी अरब से जुड़े संदिग्ध संगठनों से उसके क्या सम्बन्ध थे इसका ब्योरा एजेंसियां जुटा रही हैं। छांगुर ने दुबई, सउदी व तुर्की जैसे देशों में अपनी पहुंच बनाई थी। इससे माना जा रहा है कि उसके सम्बन्ध उन राष्ट्र विरोधी संस्थाओं से भी रहा है जो भारत में अशांति फैलाने का काम कर रही हैं।

