लेडीज डांस का वीडियो बना रहा था खानसामा, लड़के ने रोका तो उड़ेला खौलता तेल; रिसेप्शन में चीख-पुकार

संक्षेप: गोंडा के फत्तेपुर गांव के रहने वाले खन्नू गुप्ता ने बताया कि शनिवार की रात उनके बेटे के शादी के बाद घर पर प्रीतिभोज का कार्यक्रम था। इसमें रिश्तेदारों की महिलाएं और लड़कियां डीजे पर डांस कर रही थीं। इसी दौरान भोजन बनाने के लिए बुलाए गया कारीगर श्यामू प्रजापति मोबाइल से वीडियो बनाने लगा।

यूपी के गोंडा में शादी के बाद बहू के स्वागत में आयोजित एक रिसेप्शन समारोह के दौरान चीख-पुकार मच गई। यहां एक खानसामा ने एक लड़के पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। लड़के ने खानसामा को डांस कर रही महिलाओं का वीडियो बनाने से मना किया था। खानसामा इसी पर भड़का और उसने लड़के पर खौलता हुआ तेज उड़ेल दिया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अयोध्या मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोंडा के फत्तेपुर गांव के रहने वाले खन्नू गुप्ता ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि शनिवार की रात उसके बेटे के शादी के बाद घर पर प्रीतिभोज का कार्यक्रम था। इसमें रिश्तेदारों की महिलाएं और लड़कियां डीजे पर डांस कर रही थीं। इसी दौरान रात करीब 11 बजे भोजन बनाने के लिए बुलाया गया कनकपुर निवासी कारीगर श्यामू प्रजापति मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। महिलाओं ने विरोध जताया लेकिन वह नहीं माना। श्यामू प्रजापति वीडियो बनाता रहा। उसकी हरकतों की शिकायत महिलाओं ने अपने परिवारजनों से की। तब परिवारीजनों ने भी उससे वीडियो न बनाने को कहा।