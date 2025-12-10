लेडीज डांस का वीडियो बना रहा था खानसामा, लड़के ने रोका तो उड़ेला खौलता तेल; रिसेप्शन में चीख-पुकार
गोंडा के फत्तेपुर गांव के रहने वाले खन्नू गुप्ता ने बताया कि शनिवार की रात उनके बेटे के शादी के बाद घर पर प्रीतिभोज का कार्यक्रम था। इसमें रिश्तेदारों की महिलाएं और लड़कियां डीजे पर डांस कर रही थीं। इसी दौरान भोजन बनाने के लिए बुलाए गया कारीगर श्यामू प्रजापति मोबाइल से वीडियो बनाने लगा।
यूपी के गोंडा में शादी के बाद बहू के स्वागत में आयोजित एक रिसेप्शन समारोह के दौरान चीख-पुकार मच गई। यहां एक खानसामा ने एक लड़के पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। लड़के ने खानसामा को डांस कर रही महिलाओं का वीडियो बनाने से मना किया था। खानसामा इसी पर भड़का और उसने लड़के पर खौलता हुआ तेज उड़ेल दिया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अयोध्या मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गोंडा के फत्तेपुर गांव के रहने वाले खन्नू गुप्ता ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि शनिवार की रात उसके बेटे के शादी के बाद घर पर प्रीतिभोज का कार्यक्रम था। इसमें रिश्तेदारों की महिलाएं और लड़कियां डीजे पर डांस कर रही थीं। इसी दौरान रात करीब 11 बजे भोजन बनाने के लिए बुलाया गया कनकपुर निवासी कारीगर श्यामू प्रजापति मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। महिलाओं ने विरोध जताया लेकिन वह नहीं माना। श्यामू प्रजापति वीडियो बनाता रहा। उसकी हरकतों की शिकायत महिलाओं ने अपने परिवारजनों से की। तब परिवारीजनों ने भी उससे वीडियो न बनाने को कहा।
आरोप है कि परिजनों ने उसे वीडियो न बनाने और रिकॉर्ड किए गए वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा। इस पर श्यामू अपने भाई राहुल प्रजापति के साथ अपशब्द कहने लगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर कड़ाही में रखा खौलता तेल उठाकर उसके मौसी के लड़के विशाल गुप्ता निवासी रामनगर, आलमबाग लखनऊ पर फेंक दिया। खौलते तेल से विशाल का शरीर गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने गंभीर हालत में उन्हें अयोध्या मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।