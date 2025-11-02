Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCHC superintendent obscene audio leaked female employee files sexual harassment case
CHC अधीक्षक का 'अश्लील ऑडियो' लीक, महिला कर्मचारी ने दर्ज कराया यौन उत्पीड़न का केस

CHC अधीक्षक का 'अश्लील ऑडियो' लीक, महिला कर्मचारी ने दर्ज कराया यौन उत्पीड़न का केस

संक्षेप: सुलतानपुर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। सीएचसी में अधीक्षक रहे पर उनकी ही महिला सहयोगी ने यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। विभागीय जांच पहले से लंबित थी, लेकिन अब महिला कर्मचारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Sun, 2 Nov 2025 07:28 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुलतानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के सुलातनपुर के सीएचसी में अधीक्षक के पद पर तैनात रहे डॉक्टर अनिल पर यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में महिला कर्मचारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इससे पूर्व पीड़िता ने अधीक्षक के खिलाफ प्रार्थना पत्र सीएमओ को दिया था। इसमें उसने तरह तरह के आरोप लगाए थे। विभागीय जांच अभी भी लंबित है, इस बीच पीड़िता ने तहरीर देकर थाने रिपोर्ट भी दर्ज करा दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूर्व अधीक्षक लंभुआ सीएचसी अनिल सिंह वर्तमान समय में कादीपुर सीएचसी पर बतौर अधीक्षक तैनात हैं। दो दिन पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। जिसमें वो महिला कर्मचारी से अश्लील बातें कर रहे है। महिला कर्मचारी की तरहरीर पर पुलिस ने मामले को यौन उत्पीड़न सहित अन्य कई धाराओं में दर्ज किया। बताते दें कि डॉ. अनिल सिंह का स्थानतरण लंभुआ सीएचसी से लापरवाही पूर्वक कार्य करने के चलते हुआ। उनके कार्यकाल में भर्ती एक महिला मरीज की मौत हो गई थी। सीएमओ इस मामले की भी जांच करा रहे हैं।

लंभुआ सीएचसी में तैनात रहे डॉ. अनिल सिंह के खिलाफ उनकी ही एक महिला सहयोगी ने लंभुआ थाने में यौन उत्पीड़न सहित दो अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह मामला उस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद सामने आया, जिसमें डॉ. अनिल और पीड़िता के बीच कथित रूप से आपत्तिजनक बातचीत सुनाई दी थी। वहीं, विभागीय कार्यवाही अभी भी लंबित है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:शिक्षिका और रसोइयों के बीच जमकर मारपीट, बाल पकड़कर गिराया; टीचर सस्पेंड
ये भी पढ़ें:आईटीआई छात्र ने बेल्ट से लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व गर्भपात कराने वाला आरोपी गिरफ्तार

उधर, जिले के गोसाईगंज में शनिवार को शादी का झांसा देकर दुराचार करने व गर्भपात कराने के मामले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से उसको जेल भेज दिया गया। आरोप है कि आरोपित पक्ष ने धर्म परिवर्तन करने के बाद युवती से शादी करने की बात कही। जब पीड़िता ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो आरोपितों ने जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Sultanpur Sultanpur News Sultanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |