Chaudhary Charan Singh: देश के इकलौते प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं किया संसद का सामना

Chaudhary Charan Singh: देश के इकलौते प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं किया संसद का सामना

संक्षेप:

भारत के संसदीय इतिहास में चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हैं, जिन्हें संसद में विश्वास मत का सामना करने का अवसर ही नहीं मिला। 1979 में मात्र 23 दिनों तक चली उनकी सरकार राजनीतिक समर्थन के अभाव में गिर गई, जिसके बाद उन्होंने संसद पहुंचे बिना ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

Dec 23, 2025 12:54 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाई जा रही है। उन्हें इतिहास में किसानों का चैंपियन और ग्रामीण समाज के सच्चे नेता के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन गांव, गरीब और किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित रहा। चौधरी चरण सिंह यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हालांकि उनकी सरकार 328 दिन में ही गिर गई। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा और संसद में विश्वास मत का सामना किए बिना उन्होंने 23 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया।

चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव, जिला हापुड़ (पहले जिला मेरठ) में एक किसान जाट परिवार में हुआ। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मोहनदास गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर की। 1931 में उन्होंने गाजियाबाद जिला आर्य समाज और मेरठ जिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने दो बार जेल भेजा।

साल 1937 में वे यूनाइटेड प्रोविंस की विधान सभा के सदस्य चुने गए और गांव की अर्थव्यवस्था,किसानों के अधिकार और ज़मींदारों द्वारा किसान शोषण के खिलाफ काम करना शुरू किया। 1952 से 1967 तक वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तीन मुख्य नेताओं में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की देखरेख में भारत के सबसे क्रांतिकारी भूमि सुधार कानूनों का ड्राफ्ट तैयार किया और उन्हें पारित कराने में योगदान दिया।

यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री

1959 में नागपुर कांग्रेस सत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोशलिस्ट और कलेक्टिविस्ट भूमि नीति का सार्वजनिक विरोध किया। उनका साफ-सुथरा और मूल्य आधारित नेतृत्व उन्हें उत्तर भारत के मध्यम किसान समुदाय में लोकप्रिय बनाता था। 1 अप्रैल 1967 को उन्होंने कांग्रेस छोड़कर उत्तर प्रदेश के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसके बाद 1970 में मुख्यमंत्री बने। हालांकि 225 दिन में ये सरकार भी सत्ता से बाहर हो गई।

23 दिनों तक चली सरकार

28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। परिणामस्वरूप उन्होंने संसद का सामना किए बिना ही सिर्फ 23 दिनों में 20 अगस्त 1979 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 14 जनवरी 1980 तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहे। वे संसद में विश्वास मत का सामना न करने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं।

अपने इस्तीफे के बाद चौधरी चरण सिंह ने तत्कालीन राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दी। जिस पर जनता पार्टी के नेता जगजीवन राम ने विरोध किया और समर्थन जुटाने के लिए समय मांगा, लेकिन लोकसभा भंग हो गई। हालांकि नए चुनाव चौधरी चरण सिंह 21 अगस्त 1979 से 14 जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहे। फरवरी 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया ।

