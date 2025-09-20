भतीजी को परेशान कर रहे शोहदे का मैक्सी पहन पीछा करना चाचा को पड़ा भारी, भीड़ ने बांधकर पीटा

इस युवक के परिवार में मां, भाभी और भतीजी हैं। युवक की भतीजी को मोहल्ले का एक लड़का पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। इसकी वजह से युवक ने गुपचुप तरीके से शोहदे को पकड़ने की योजना बनाई। इसके लिए भतीजी की मैक्सी पहन उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढंक लिया।

यूपी के कानपुर में मैक्सी पहनकर भतीजी को परेशान करने वाले शोहदे का पीछा करना चाचा को भारी पड़ गया। भीड़ ने चोर समझकर उसे खंभे से बांधकर पीट दिया। पुलिस के सामने ही हाथ बांधकर पूरे मोहल्ले में घुमाया। बीच-बचाव करने पहुंची भतीजी और भाभी के साथ भी मारपीट कर अभद्रता की गई। इस दौरान पुलिस भीड़ से उन्हें बचाती रही। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को भीड़ से छुड़ाया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने चार नामजद समेत 29 पर रिपोर्ट दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को शनिवार जेल भेजा जाएगा।

नौबस्ता निवासी एक युवक के भाई का परिवार मसवानपुर में रहता है। परिवार में मां, भाभी और भतीजी हैं। युवक की भतीजी को मोहल्ले का एक लड़का पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। इसके चलते युवक ने गुपचुप तरीके से शोहदे को पकड़ने की योजना बनाई। इसके लिए भतीजी की मैक्सी पहन उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढंक लिया। फिर मसवानपुर चौराहे के पास बने एक मंदिर में शोहदे का इंतजार करने लगा। भतीजी भी कुछ दूरी पर थी। चाल ढाल और अजीब पहनावे से क्षेत्रीय लोगों को शक हुआ तो पूछताछ शुरू कर दी। फिर दुपट्टा हटाने को कहा। युवक के चेहरे से दुपट्टा हटाते ही लोग आक्रोशित हो गए।

बिना कुछ सोचे समझे और पूछताछ के उसे चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ एकत्र हो गई। हाथ बांधकर भीड़ ने युवक को पूरे मोहल्ले में घुमाया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची भाभी और भतीजी को भी लोगों ने पकड़ लिया और पीटकर उनके साथ भी अभद्रता की। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी भीड़ तीनों को पीटती रही।