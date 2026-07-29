30 घंटे बाद भी 11 साल की चारु का सुराग नहीं, उफनते नाले में बही थी छात्रा; 4 अफसर सस्पेंड

बुलंदशहर में उफनते नाले में बही छात्रा चारु का 30 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमें तलाशी अभियान में जुटी रहीं, लेकिन मासूम का पता न चलने से परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा है। वहीं डीएम के आदेश पर चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

यूपी के बुलंदशहर के भूतेश्वर मंदिर के पास उफनते नाले में बही 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कश्यप का करीब 30 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। रात भर प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमें तलाशी अभियान में जुटी रहीं, लेकिन मासूम का पता न चलने से परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा है। वहीं डीएम कुमार हर्ष ने नगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की थी। शासन ने इस मामले में नगर पालिका में तैनात दो सफाई निरीक्षक और दो अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। वहीं मासूम के साथ हुए हादसे से पूरे इलाके में गम और गहरी निराशा का माहौल है। छात्रा की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और नगर पालिका की टीमों द्वारा नाले से लेकर काली नदी का कोना-कोना खंगाला जा रहा है।

गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर को स्कूल से लौटने के दौरान तेज बारिश से बचने के लिए 11 साल चारू कश्यप एक दुकान पर खड़ी हो गई थी। अचानक पैर फिसलने से छात्रा उफनते नाले में बह गई। लापता छात्रा के पिता रिंकू की तहरीर पर स्कूल की प्रिंसिपल, प्रबंधक और आया के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम कुमार हर्ष सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें प्रथम दृष्टया नालों की सफाई नहीं होना सहित अन्य खामियां उजागर हुईं। डीएम ने मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की।

चार अधिकारियों पर गिरी गाज बुधवार को शासन ने मामले में कड़ा कदम उठाते हुए सफाई निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, वर्षा रानी, जेई कपिल मोहन और अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया है। हादसे के बाद से ही नाले एवं उससे जुड़े अन्य नाले, पानी भरे हुए प्लॉट और काली नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने अब अपनी रणनीति का दायरा बढ़ा दिया है। नाले का तेज बहाव जिस काली नदी में जाकर मिलता है, उस पूरे कनेक्टिंग नाले को गहराई से खंगाला जा रहा है। साथ ही नाले के आसपास स्थिति उन खाली प्लॉटों में भी गोताखोर और जेसीबी की मदद से तलाश की जा रही है, जो बारिश के पानी से लबालब भरे हुए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि पानी के तेज प्रवाह में छात्रा कहीं झाड़ियों, मलबे या जलभराव वाले प्लॉटों में फंस सकती है।

रात भर जागते रहे लोग, टकटकी लगाए बैठे परिजन ​हादसे के बाद से ही चारु के घर में चूल्हा नहीं जला है। रात भर रो-रोकर बेसुध हुई मां और बदहवास पिता की नजरें बस इसी आस में नाले की तरफ टिकी हैं कि शायद उनकी लाडली की कोई खबर आ जाए। मौके पर रात भर स्थानीय लोगों का हुजूम जमा रहा और हर कोई इस अनहोनी से स्तब्ध नजर आया। ​स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए नगर कोतवाली, देहात कोतवाली और थाना अगौता का पुलिस बल मौके पर लगातार कैंप कर रहा है। आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की एक-एक कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक मासूम चारु को ढूंढ नहीं लिया जाता अभियान बिना रुके लगातार जारी रहेगा।