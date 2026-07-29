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30 घंटे बाद भी 11 साल की चारु का सुराग नहीं, उफनते नाले में बही थी छात्रा; 4 अफसर सस्पेंड

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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बुलंदशहर में उफनते नाले में बही छात्रा चारु का 30 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमें तलाशी अभियान में जुटी रहीं, लेकिन मासूम का पता न चलने से परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा है। वहीं डीएम के आदेश पर चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

Charu who fell into an overflowing drain remains untraced even after 30 hours
उफनते नाले में बही 11 वर्षीय चारु का 30 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिला है

यूपी के बुलंदशहर के भूतेश्वर मंदिर के पास उफनते नाले में बही 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कश्यप का करीब 30 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। रात भर प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमें तलाशी अभियान में जुटी रहीं, लेकिन मासूम का पता न चलने से परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा है। वहीं डीएम कुमार हर्ष ने नगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की थी। शासन ने इस मामले में नगर पालिका में तैनात दो सफाई निरीक्षक और दो अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। वहीं मासूम के साथ हुए हादसे से पूरे इलाके में गम और गहरी निराशा का माहौल है। छात्रा की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और नगर पालिका की टीमों द्वारा नाले से लेकर काली नदी का कोना-कोना खंगाला जा रहा है।

गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर को स्कूल से लौटने के दौरान तेज बारिश से बचने के लिए 11 साल चारू कश्यप एक दुकान पर खड़ी हो गई थी। अचानक पैर फिसलने से छात्रा उफनते नाले में बह गई। लापता छात्रा के पिता रिंकू की तहरीर पर स्कूल की प्रिंसिपल, प्रबंधक और आया के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम कुमार हर्ष सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें प्रथम दृष्टया नालों की सफाई नहीं होना सहित अन्य खामियां उजागर हुईं। डीएम ने मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की।

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चार अधिकारियों पर गिरी गाज

बुधवार को शासन ने मामले में कड़ा कदम उठाते हुए सफाई निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, वर्षा रानी, जेई कपिल मोहन और अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया है। हादसे के बाद से ही नाले एवं उससे जुड़े अन्य नाले, पानी भरे हुए प्लॉट और काली नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने अब अपनी रणनीति का दायरा बढ़ा दिया है। नाले का तेज बहाव जिस काली नदी में जाकर मिलता है, उस पूरे कनेक्टिंग नाले को गहराई से खंगाला जा रहा है। साथ ही नाले के आसपास स्थिति उन खाली प्लॉटों में भी गोताखोर और जेसीबी की मदद से तलाश की जा रही है, जो बारिश के पानी से लबालब भरे हुए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि पानी के तेज प्रवाह में छात्रा कहीं झाड़ियों, मलबे या जलभराव वाले प्लॉटों में फंस सकती है।

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रात भर जागते रहे लोग, टकटकी लगाए बैठे परिजन

​हादसे के बाद से ही चारु के घर में चूल्हा नहीं जला है। रात भर रो-रोकर बेसुध हुई मां और बदहवास पिता की नजरें बस इसी आस में नाले की तरफ टिकी हैं कि शायद उनकी लाडली की कोई खबर आ जाए। मौके पर रात भर स्थानीय लोगों का हुजूम जमा रहा और हर कोई इस अनहोनी से स्तब्ध नजर आया। ​स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए नगर कोतवाली, देहात कोतवाली और थाना अगौता का पुलिस बल मौके पर लगातार कैंप कर रहा है। आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की एक-एक कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक मासूम चारु को ढूंढ नहीं लिया जाता अभियान बिना रुके लगातार जारी रहेगा।

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काली नदी में जमा सिल्ट और जलकुंभी बनी परेशानी

एनडीआरएफ और एसडीआरफ और पीएसी के सामने सबसे बड़ी परेशानी काली नदी में जमा सिल्ट, गंदगी और जलकुंभी बनी हुई हैं। जलकुंभी के चलते काली नदी के कुछ ही हिस्से पर राफ्ट चलाई जा सकती है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि छात्रा नाले से बहते हुए काली नदी में आ गई और वह जलकुंभी में फंसी हो सकती है। ऐसे में एक-एक हिस्से पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हुए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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