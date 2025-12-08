Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newschargesheets are being prepared against 38 bareilly riot accused including tauqeer raza and trial will begin soon
तौकीर रजा समेत बरेली बवाल के 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी, जल्द शुरू होगा ट्रायल

तौकीर रजा समेत बरेली बवाल के 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी, जल्द शुरू होगा ट्रायल

संक्षेप:

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के उकसावे पर 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद बरेली शहर में जगह-जगह बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति काबू करनी पड़ी थी। इस बवाल में बरेली के 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

Dec 08, 2025 02:00 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, बरेली
जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें बारादरी थाने में दर्ज एक मुकदमे में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत 38 आरोपियों को शामिल किया गया है। अब पुलिस अन्य मुकदमों में भी चार्जशीट लगाकर जल्द ट्रायल की तैयारी में है।

बता दें कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के उकसावे पर 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद बरेली शहर में जगह-जगह बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस को लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति काबू करनी पड़ी थी। इस बवाल में शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। एक मुकदमा थाना बारादरी में श्यामगंज चौकी इंचार्ज अखिलेश उपाध्याय की ओर से 19 नामजद समेत 150-200 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया था। आरोप था कि सैलानी रोड पर उग्र भीड़ ने नारेबाजी की और पुलिस पर हमला कर दिया था। इस मामले में ही जांच के बाद 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है।

जल्द शुरू होगा ट्रायल

26 सितंबर को बवाल मामले में पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। एक मुकदमें में चार्जशीट लगने के साथ ही बाकी नौ में भी जल्दी ही विवेचना समाप्त कर चार्जशीट लगवाने की तैयारी है। पुलिस का प्रयास है कि मुख्य आरोपियों के जेल से जमानत पर छूटने से पहले ही इन मामलों में ट्रायल शुरू कराया जाए।

चार्जशीट में शामिल आरोपी

आला हजरत वाली गली निवासी मौलाना तौकीर रजा, कंघी टोला निवासी नफीस खां, बिहारीपुर का नदीम खां, फाइक इंक्लेव निवासी फरहत खां शामिल हैं। इसके अलावा कलीम, मोबीन, मोईन सिद्दीकी फैजुल नवी, अरशद, मोईन अली खान, मो. आजम, उमेद, मुस्कीम, अरबाज, नाजिम रजा खा, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीन, फैसल, मोबीन, सुब्हान, शमशाद, ताजिम, शान, मोहम्मद नदी, इदरीश, इकबाल, फरहान रजा खां, आरिफ व शकील हैं। इसके अलावा तीन आरोपियों मुनीर इदरीशी और अफजाल बेग में सरेंडर किया। अब इन सभी के खिलाफ बारादरी पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
