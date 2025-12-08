तौकीर रजा समेत बरेली बवाल के 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी, जल्द शुरू होगा ट्रायल

संक्षेप: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के उकसावे पर 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद बरेली शहर में जगह-जगह बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति काबू करनी पड़ी थी। इस बवाल में बरेली के 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें बारादरी थाने में दर्ज एक मुकदमे में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत 38 आरोपियों को शामिल किया गया है। अब पुलिस अन्य मुकदमों में भी चार्जशीट लगाकर जल्द ट्रायल की तैयारी में है।

बता दें कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के उकसावे पर 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद बरेली शहर में जगह-जगह बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस को लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति काबू करनी पड़ी थी। इस बवाल में शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। एक मुकदमा थाना बारादरी में श्यामगंज चौकी इंचार्ज अखिलेश उपाध्याय की ओर से 19 नामजद समेत 150-200 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया था। आरोप था कि सैलानी रोड पर उग्र भीड़ ने नारेबाजी की और पुलिस पर हमला कर दिया था। इस मामले में ही जांच के बाद 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है।

जल्द शुरू होगा ट्रायल 26 सितंबर को बवाल मामले में पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। एक मुकदमें में चार्जशीट लगने के साथ ही बाकी नौ में भी जल्दी ही विवेचना समाप्त कर चार्जशीट लगवाने की तैयारी है। पुलिस का प्रयास है कि मुख्य आरोपियों के जेल से जमानत पर छूटने से पहले ही इन मामलों में ट्रायल शुरू कराया जाए।