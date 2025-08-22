लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी को मिला नया उपाध्यक्ष, चरणजीत गांधी को मिली कमान
लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी को नया उपाध्यक्ष मिल गया है। चरणजीत गांधी को उपाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। इससे पहले यह जिम्मेदारी गिरीश गुप्ता के पास थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी को नया उपाध्यक्ष मिल गया है। बैठक में चरणजीत गांधी को उपाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। इससे पहले उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी गिरीश गुप्ता के पास थी, लेकिन कार्यकाल पूरा होने पर वह रिटायर हो गए। इसके बाद से नए उपाध्यक्ष की खोज जारी थी, जिस पर अब जाकर विराम लगा।
बैठक में उपाध्यक्ष का नया नाम तय करने से पहले कई दावेदारों के बीच जोरदार रस्साकशी देखने को मिली। लंबे समय से कार्यकारिणी उपाध्यक्ष की दौड़ में अनुराग मिश्रा, राजेश सिंह गब्बर और अरुण राय सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में बाजी पलट गई। पार्टी नेतृत्व ने महिला पार्षद चरणजीत गांधी के नाम पर अचानक मुहर लगाकर सबको चौंका दिया।
सूत्रों के अनुसार, पार्टी स्तर पर गहन मंथन के बाद यह फैसला लिया गया। महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी चरणजीत गांधी के नाम पर सहमति जताई। उनके नाम पर किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया, जिससे उनका चयन निर्विरोध संभव हो सका। खुद कार्यकारिणी सदस्य अनुराग मिश्रा अनु ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। जिसका सभी ने समर्थन किया।
अब कार्यकारिणी में चरणजीत गांधी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ नगर निगम के कामकाज और प्रस्तावों की दिशा तय करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वहीं गिरीश गुप्ता के रिटायर होने के बाद उनके समर्थकों की निगाहें भी अब चरणजीत गांधी की कार्यशैली पर टिकी रहेंगी। नगर निगम सूत्रों का कहना है कि चरणजीत गांधी के उपाध्यक्ष बनने से कार्यकारिणी में नई ऊर्जा आएगी।