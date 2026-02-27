छापा पड़ गया है भागो…पुलिस को देख चीखने लगी महिलाएं, फिरोजाबाद में देह व्यापार का भंडाफोड़
अलीगढ़ के बाद अब फिरोजाबाद में देह व्यापार का मामला सामने आया है। थाना लाइनपार पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मकान से दो महिलाओं और दो ग्राहकों को गिरफ्तार किया है।
Firozabad sex racket news: अलीगढ़ के बाद अब फिरोजाबाद में देह व्यापार का मामला सामने आया है। थाना लाइनपार पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मकान से दो महिलाओं और दो ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी को आजाद नगर में देह व्यापार के बारे में पता चला था। सीओ की देखरेख में पूरी कार्रवाई थाना पुलिस ने की। मकान में पिछले कई महीनों से चोरी छिपे ये देह व्यापार फलफूल रहा था।
सीओ सिटी प्रवीन कुमार तिवारी को सूचना मिल रही थी कि लाइनपार थाना क्षेत्र के आजाद नगर में देह व्यापार का धंधा लगातार एक मकान में किया जा रहा है। सादा वर्दी में पुलिस को भेजकर पूरे मामले को ट्रेस किया गया। इसके बाद सीओ की निगरानी में थानाध्यक्ष थाना लाइनपार रमित कुमार आर्य पुलिस बल के साथ आजाद नगर में गुरुवार की शाम पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने धंधा कराने वाली महिला जिसे बुआ कहकर पुकारा जाता है, उसके घर पर छापा मारा वैसे ही महिला ने बरामदे से ही चीखना शुरू कर दिया कि पुलिस आ गई है भाग जाओ।
आपत्तिजनक हालत में थे कमरे के अंदर
महिला के मकान के एक कमरे का दरवाजा पुलिस ने खुलवाया जिसमें देह व्यापार संचालित हो रहा था। पुलिस को देखकर मकान के अन्दर कमरे में से तेजी से कपड़ों को संभालते हुए दो युवकों ने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। तभी एक महिला भी वहां से अपने कपड़ों को सही करते हुए निकली जिसको महिला पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस दोनों महिलाओं और दोनों पकड़े गए दोनों युवकों को थाने लेकर आई।
300 रुपये में ग्राहकों को करती थी सेट
धंधा कराने वाली महिला के पास से पुलिस ने तलाशी में 4800 रूपये बरामद किए। महिला के पास से आपत्तिजनक चीजे में मिलीं जिनको ग्राहकों को दिया जाता था। महिला ने बताया कि वह ग्राहकों को 300 रुपये में सेट करती थी। इसके बाद उनको कुछ समय के लिए कमरा दे देती थी। वह ग्राहकों के एक दिन में अच्छी रकम वसूल कर लेती है।
गरीबी के चलते महिला कर रही थी देह व्यापार
दूसरी गिरफ्तार महिला ने बताया कि वह लालपुर मण्डी आसफाबाद की रहने वाली है। उसके पास से भी नगदी मिली। महिला ने बताया कि वह गरीब है और उसके पास खाने के लिए रुपये नहीं हैं। ऐसे में धंधा कराने वाली आजाद नगर की महिला के संपर्क में आई और महिला द्वारा यह गलत काम कराया जाने लगा। वह महिला के पास रहकर खाना और अन्य वस्तुओं के बदले ग्राहकों को खुश करती है।
पुलिस ने इन दो ग्राहकों को पकड़ा
पुलिस ने मौके से दिनेश कुमार शर्मा पुत्र प्रमोद निवासी नई बस्ती थाना दक्षिण और रामजी पुत्र छोटे हलवाई निवासी छपैटी थाना इकदिल इटावा को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने नगदी व मोबाइल बरामद किए हैं। सीओ सिटी प्रवीन कुमार ने दोनों महिलाओं और दोनों ग्राहकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
