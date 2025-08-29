शताब्दी बस में सवारी बैठाने को लेकर बवाल, दो पक्षों में विवाद के बाद फूंकीं मोटरसाइकिलें

यूपी के उरई में कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर शुक्रवार रात शताब्दी बस में सवारियों को बैठाने को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दो बाइकों में आग लगा दी।

यूपी के उरई में कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर शुक्रवार रात शताब्दी बस में सवारियों को बैठाने को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दो बाइकों में आग लगा दी। बाइकों से निकलती आग और धुएं को देखकर बस स्टैंड पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान मारपीट में दो युवक मरणासन्न हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और भीड़ को हटाया। पुलिस और दमकल की टीम ने बाइकों में लगी आग पर काबू पाया। पुलिस ने घटनास्थल पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है।