Chaos in Varanasi police station when demand for liquor was not met, police beat up a constable वाराणसी के थाने में शराब की डिमांड पूरी नहीं होने पर बवाल, पुलिस वालों ने ही सिपाही को पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsChaos in Varanasi police station when demand for liquor was not met, police beat up a constable

वाराणसी के थाने में शराब की डिमांड पूरी नहीं होने पर बवाल, पुलिस वालों ने ही सिपाही को पीटा

वाराणसी शहर का सबसे महत्वपूर्ण थाना कहे जाे वाले लंका में पुलिस वालों के बीच ही बवाल हो गया है। थाने में शराब की डिमांड पूरी नहीं होने पर कई पुलिस वालों ने मिलकर एक सिपाही की पिटाई कर दी है। पहले मामले को आपस में ही निपटाने की कोशिश हुई लेकिन बात नहीं बनी और मामला सार्वजनिक हो गया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 04:35 PM
share Share
Follow Us on
वाराणसी के थाने में शराब की डिमांड पूरी नहीं होने पर बवाल, पुलिस वालों ने ही सिपाही को पीटा

वाराणसी शहर का सबसे महत्वपूर्ण थाना कहे जाने वाले लंका में बुधवार की रात शराब को लेकर बवाल हो गया। थाना परिसर में कई पुलिस वालों ने एक सिपाही के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना के बाद समझौता के लिए घटना के बाद देर रात तक थाना परिसर में पंचायत हुई। हालांकि मामला नहीं सुलझने पर चोटिल सिपाही ने थाना प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी।

सेना से रिटायर मनोज सिंह इस समय लंका थाने में सिपाही के पद पर तैनात हैं। लंका थाने पर ही हेड कांस्टेबल ड्यूटी मुंशी भानु प्रताप सिंह और कांस्टेबल दुर्गेश सरोज तैनात हैं। सिपाही मनोज सिंह का आरोप है कि ड्यूटी मुंशी आए दिन उसे कैंटीन से शराब लाने के लिए परेशान करते हैं। कैंटीन से शराब न लाकर देने से खार खाये थे। उसको बुधवार रात 9.40 बजे उन्हें थाने के दो सिपाहियों का फोन आया। फोन पर दोनों ने थाने के पीछे बैरक में आने को कहा।

ये भी पढ़ें:काशी में बाढ़, पहली मंजिल तक घर डूबे; 7 फोटो में देखिए गंगा के प्रवाह से जलप्रलय

मनोज सिंह ने बताया कि जब वह थाने के पीछे बैरक में पहुंचे, सभी शराब का सेवन कर रहे थे। इस दौरान सभी गालियां देने लगे। जब मैंने बोला कि मैं भी फौज में नौकरी किया हूं। भले ही आप मुझसे यहां सीनियर है। इस तरह से गाली देना सही नहीं है। इसी बात पर एक सिपाही ने मेरा गला पकड़ कर मोड़ गिरा दिया। उसके बाद दोनों मिलकर मेरे पेट और सीने में बुरी तरह से मार कर जख्मी कर दिया।

रमना चौकी प्रभारी कर्मियों के साथ भेलूपुर स्थित राजकीय विवेकानंद अस्पताल में इलाज करने के लिए ले गए थे। इलाज के दौरान सिपाही दो बार बेहोश हो गया था। मामले में प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिपाही मूल रूप से देवरिया जनपद के मइल थाना कुंदरौलिया गांव का रहने वाला है।

Varanasi Varanasi News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |