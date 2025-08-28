वाराणसी के थाने में शराब की डिमांड पूरी नहीं होने पर बवाल, पुलिस वालों ने ही सिपाही को पीटा

वाराणसी शहर का सबसे महत्वपूर्ण थाना कहे जाे वाले लंका में पुलिस वालों के बीच ही बवाल हो गया है। थाने में शराब की डिमांड पूरी नहीं होने पर कई पुलिस वालों ने मिलकर एक सिपाही की पिटाई कर दी है। पहले मामले को आपस में ही निपटाने की कोशिश हुई लेकिन बात नहीं बनी और मामला सार्वजनिक हो गया।

वाराणसी शहर का सबसे महत्वपूर्ण थाना कहे जाने वाले लंका में बुधवार की रात शराब को लेकर बवाल हो गया। थाना परिसर में कई पुलिस वालों ने एक सिपाही के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना के बाद समझौता के लिए घटना के बाद देर रात तक थाना परिसर में पंचायत हुई। हालांकि मामला नहीं सुलझने पर चोटिल सिपाही ने थाना प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी।

सेना से रिटायर मनोज सिंह इस समय लंका थाने में सिपाही के पद पर तैनात हैं। लंका थाने पर ही हेड कांस्टेबल ड्यूटी मुंशी भानु प्रताप सिंह और कांस्टेबल दुर्गेश सरोज तैनात हैं। सिपाही मनोज सिंह का आरोप है कि ड्यूटी मुंशी आए दिन उसे कैंटीन से शराब लाने के लिए परेशान करते हैं। कैंटीन से शराब न लाकर देने से खार खाये थे। उसको बुधवार रात 9.40 बजे उन्हें थाने के दो सिपाहियों का फोन आया। फोन पर दोनों ने थाने के पीछे बैरक में आने को कहा।

मनोज सिंह ने बताया कि जब वह थाने के पीछे बैरक में पहुंचे, सभी शराब का सेवन कर रहे थे। इस दौरान सभी गालियां देने लगे। जब मैंने बोला कि मैं भी फौज में नौकरी किया हूं। भले ही आप मुझसे यहां सीनियर है। इस तरह से गाली देना सही नहीं है। इसी बात पर एक सिपाही ने मेरा गला पकड़ कर मोड़ गिरा दिया। उसके बाद दोनों मिलकर मेरे पेट और सीने में बुरी तरह से मार कर जख्मी कर दिया।