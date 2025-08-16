VIDEO: यूपी में करंट से युवक की मौत पर बवाल, पथराव में महिला सिपाही समेत कई पुलिस वाले घायल

यूपी के कन्नौज में करंट से युवक की मौत पर बवाल हो गया। आक्रोशित लोगों ने शव उपकेंद्र पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की तो नोकझोंक हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं।

यूपी में करंट से युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। परिजनों ने शव उपकेंद्र पर रखकर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस शव को कब्जे में लेने पहुंची तो विवाद बढ़ गया और नोकझोंक के बाद पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। पथराव में एक महिला सिपाही समेत कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस पर पथराव की खबर मिलते ही भारी फोर्स के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह लोगों को शांत कराया जा सका। हालांकि पुलिस को शव नहीं मिल सका है। घटना कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगरा गांव में हुई।

पुनगरा गांव निवासी 26 वर्षीय ब्रजेश कुमार शुक्रवार दोपहर के पड़ोस के ही मुगरा गांव में पोल पर चढ़कर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई।इससे ब्रजेश करंट की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह निजी तौर पर विभाग के लिए काम करता था l

हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए तिर्वा उपकेंद्र पर ब्रजेश का शव रखकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग पुलिस को शव नहीं उठाने दे रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। मामला बढ़ते-बढ़ते पत्थरबाजी तक पहुंच गया। लोगों ने पथराव शुरू किया तो पुलिस वाले भाग खड़े हुए। इसमें एक महिला सिपाही और कई पुलिसकर्मियों के साथ ही कुछ ग्रामीण घायल हो गए।

पुलिस पर पथराव की खबर मिलते ही सीओ तिर्वा डॉ प्रियंका वाजपेई और इंदरगढ़ थाना प्रभारी पारुल चौधरी मौके पर पहुंचीं और लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ। महिलाओं की पुलिस अधिकारियों से जमकर बहस और झड़प हुई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों से अभद्रता और हाथापाई की गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसपी विनोद कुमार, जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एडीएम आशीष कुमार सिंह समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। ठठिया, इंदरगढ़ और तिर्वा सदर कोतवाली सहित कई थानों की फोर्स बुला ली गई।