Chaos in Meerut, stone pelting and sharp weapons used, more than 15 injured मेरठ में बवाल, पथराव के बीच धारदार हथियार भी चले, 15 से ज्यादा लोग घायल
यूपी के मेरठ में दो पक्षों में बवाल हो गया। पथराव के बीच धारदार हथियार भी चले। एक दूसरे पर भाले, तलवारों और छुरियों से हमला किया गया, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 08:45 AM
यूपी के मेरठ में सरधना के सलावा गांव में गली में टहलने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी टकराव हो गया। पथराव के बीच दोनों तरफ से धारदार हथियार भी चले। एक दूसरे पर भाले, तलवारों और छुरियों से हमला किया गया, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, बाकी को निजी अस्पताल ले गए। एसपी देहात और दो सीओ समेत तीन थानों की फोर्स में तैनात है। एक पक्ष ने तहरीर दी है।

सलावा गांव में मंगलवार रात करीब 9 बजे सोनित, प्रिंस और शिवम रात में टहलने निकले थे। आरिफ की डेयरी के सामने तीनों की आरिफ से कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में पथराव हो गया। आरिफ पक्ष के लोगों ने भाले, बल्लम, तलवार और छुरियां लेकर हमला बोल दिया। राहुल पक्ष की ओर से भी पथराव किया गया। जमकर बवाल और खूनी संघर्ष हुआ। मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सीओ सरधना आशुतोष कुमार फोर्स लेकर गांव दौड़े। एसपी देहात डॉ. राकेश मिश्रा, सीओ मवाना संजय जायसवाल समेत सरूरपुर और रोहटा थानों से फोर्स को बुलाया गया।

राहुल पक्ष के आठ घायलों कपिल, प्रिंस, शिवम, अमरपाल, रवि, विनीत, अनिल और राहुल को सीएचसी लाया गया। दूसरे पक्ष से भी छह लोग घायल हैं। दूसरे पक्ष के लोग प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। गांव में भारी फोर्स तैनात की गई है। सीओ सरधना ने गांव में ही डेरा डाल रखा है।

सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि सलावा गांव में दो पक्षों में भिड़ंत हुई थी। पथराव हुआ और धारदार हथियारों से हमला किया गया। कई लोग घायल हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। फिलहाल गांव में शांति है।

