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यूपी में बुद्ध प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बवाल, पुलिस-राजस्व टीम पर पथराव, भारी फोर्स तैनात

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक गांव में बिना अनुमति गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद हो गया

यूपी में बुद्ध प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बवाल, पुलिस-राजस्व टीम पर पथराव, भारी फोर्स तैनात

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक गांव में बिना अनुमति गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद हो गया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि लोगों को समझाने पहुंची राजस्व विभाग की टीम और पुलिस दल पर पथराव किया गया, जिसमें कई कर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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