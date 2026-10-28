कोर्ट रूम में वकीलों का भीषण तांडव, जज की ओर फेंकी गईं कुर्सियां! बाल-बाल बचे मीलॉर्ड
बुधवार को जब अदालती कार्यवाही शुरू हुई तो कई वकील जस्टिस भनोट के कोर्ट रूम के बाहर इकट्ठा हो गए। कोर्ट रूम में जस्टिस भनोट जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत के साथ बैठे थे। इसी बीच वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक वकील के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर जस्टिस अजय भनोट की अदालत का बहिष्कार करने की धमकी देने के एक दिन बाद, जज के कोर्ट रूम में आज (बुधवार, 28 अक्तूबर को) वकीलों ने भारी हंगामा किया। देखते ही देखते कोर्ट रूम में अफरातफरी मच गई और वकीलों का यह विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो गया। आरोप है कि गुस्साए वकीलों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कोर्ट रूम में जज के आसन की तरफ कुर्सियां और अन्य फर्नीचर फेंके।
बार एसोसिएशन ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि जस्टिस भनोट ने एक वकील को पुलिस अधीक्षक (SP) से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। वकील ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि SP उस कतार में बैठे थे, जो आमतौर पर वकीलों के लिए आरक्षित होती है। बार एसोसिएशन ने बताया कि जस्टिस भनोट के कोर्ट रूम में पुलिस अधिकारियों और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए अलग से कुर्सियां लगाई जा रही थीं। वकील ने SP से पीछे की ओर बैठने के लिए कहा था।
वकीलों ने कल दी थी चेतावनी
बार एंड बेंच के मुताबिक, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आरोप है कि जज ने वकील को जेल भेजने की धमकी दी और एक अन्य वरिष्ठ वकील का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वकील के साथ हुए इस कथित दुर्व्यवहार का संज्ञान लेने का आग्रह किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वकील जस्टिस भनोट की अदालत का बहिष्कार करेंगे।
आसन की तरफ फेंके गए फर्नीचर और अन्य सामान
बुधवार को जब अदालती कार्यवाही शुरू हुई तो कई वकील जस्टिस भनोट के कोर्ट रूम के बाहर इकट्ठा हो गए। कोर्ट रूम में जस्टिस भनोट जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत के साथ बैठे थे। इसी बीच वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान वकीलों ने कोर्ट रूम में मीलॉर्ड के आसन की तरफ फर्नीचर और अन्य सामान फेंके। गनीमत ये रहे कि इससे पहले ही जज आसन छोड़कर चले गए। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि जस्टिस भनोट की ओर एक जूता भी फेंका गया। हालांकि, 'हिन्दुस्तान' स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।