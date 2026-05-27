जयमाल के बाद ‘महाभारत’, बारातियों के लिए मुसीबत बन गया दूल्हे का लालच, शादी में जमकर चलीं कुर्सियां
झांसी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक विवाहघर में शादी समारोह के दौरान किसी बात को लेकर वर-वधू पक्ष में विवाद हो गया। जिसमें दोनों आपस में भिड़ गए। जमकर लात-घूंसे, कुर्सियां चलीं।
Shadi-Barat News: शादी बारात में छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर ही झगड़े हो जाते हैं। कई बार ये झगड़ा बाराती और जनाती दोनों के लिए मुसीबत बन जाता है। यूपी के झांसी से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां जयमाल के बाद 'महाभारत' हो गई। वजह थी दूल्हे का लालच। जयमाल के बाद दूल्हे ने दहेज में अतिरिक्त पैसों की मांग कर दी। पहले तो लड़की वालों ने समझाया-बुझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बात मारपीट तक पहुंच गई। शादी में जमकर बवाल हो गया। दोनों ओर से कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। शादी में आए मेहमानों के बीच भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी जब दुल्हन तक पहुंची तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर भाग निकले। पूरी घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जिसका वीडियो बुधवार को वॉयरल हो गया। हालांकि हिन्दुस्तान ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मोहल्ला कालीमाई निवासी भावना की शादी झांसी के उदेश के साथ तय हुई थी। बीती 25 मई को एक विवाहघर से कार्यक्रम था। वर पक्ष के लोग बारात लेकर पहुंचे थे। राजी-खुशी से जयमाला कार्यक्रम हुआ। भावना के जीजा जीतेंद्र अहिरवार ने आरोप लगाया कि लड़की को स्टेज पर लेकर आए। जयमाला का कार्यक्रम किया। इसी दौरान दूल्हा पक्ष के कुछ लोगों ने अतिरिक्त रुपए की मांग करने लगे। लड़की पक्ष ने जब मांग पूरी करने से इंकार किया तो पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद हो गया।
दुल्हन बोली, दीदी पर फेंक कर मारा डोसा
भावना ने आरोप लगाया कि दूल्हा पक्ष ने उनके भाईयों को मारा। दीदी पर डोसा फेककर मारा। भाभी-जीजा के साथ मारपीट की। कुर्सियां फेंककर मारी गई। बताया, शादी में 4 लाख नगर दिए गएोि। परिवार को कपड़े 35 जोड़ी दिए। इसके अलावा 10 लाख रुपए खर्च हुआ। फिर भी यह लाख 5-7 लाख अतिरिक्त मांग करने लगे। इसके बाद शादी की कोई रस्म नहीं हुई। वहीं दुल्हन ने भी शादी करने से इंकार कर दिया। बाद में दूल्हा पक्ष भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। शांत कराया गया। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय ने बताया कि दुल्हन भावना की तहरीर के आधार पर दूल्हा सहित अन्य पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।
शादी समारोह चीख-पुकारों में हुआ तब्दील
आरोप है कि दूल्हा पक्ष के लोगों ने लड़की के सभी परिजनों-नाते-रिश्तेदारों के साथ मारपीट की। जिससे पूरा माहौल बदल गया। जमकर कुर्सियां चलीं। मारपीट में कुछ घायल हो गए। अचानक हुए हंगामे से गार्डन में भगदड़ जैसे माहौल हो गया। शादी में मौजूद मेहमान और रिश्तेदार बीच-बचाव में जुट गए। लेकिन, समझाइश का कोई असर नहीं हुआ।
10 लाख खर्च हुए को दिलवाया जाए
दुल्हन भावना ने आरोप लगाया कि दूल्हा पक्ष के लोगों ने उनके परिजनों, नाते-रिश्तेदारों के साथ जमकर मारपीट की। यहां तक दीदी के ऊपर डोसा फेंककर मार दिया। बताया, गाड़ी दी, चार लाख नगद दिए। पूरे परिवार को कपड़े दिए। इसमें 10 लाख रुपए से अधिक खर्च हो गया। लेकिन, इससे यह लोग खुश नहीं थी। आरोप लगाया कि उदेश बोला, इनके हाथ पैर तोड़ दो। पिता के साथ मारपीट की। पीड़ित ने शादी में हुए खर्च को दिलवाए जाने की मांग की है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।