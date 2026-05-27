जयमाल के बाद ‘महाभारत’, बारातियों के लिए मुसीबत बन गया दूल्हे का लालच, शादी में जमकर चलीं कुर्सियां

झांसी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक विवाहघर में शादी समारोह के दौरान किसी बात को लेकर वर-वधू पक्ष में विवाद हो गया। जिसमें दोनों आपस में भिड़ गए। जमकर लात-घूंसे, कुर्सियां चलीं।

Shadi-Barat News: शादी बारात में छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर ही झगड़े हो जाते हैं। कई बार ये झगड़ा बाराती और जनाती दोनों के लिए मुसीबत बन जाता है। यूपी के झांसी से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां जयमाल के बाद 'महाभारत' हो गई। वजह थी दूल्हे का लालच। जयमाल के बाद दूल्हे ने दहेज में अतिरिक्त पैसों की मांग कर दी। पहले तो लड़की वालों ने समझाया-बुझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बात मारपीट तक पहुंच गई। शादी में जमकर बवाल हो गया। दोनों ओर से कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। शादी में आए मेहमानों के बीच भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी जब दुल्हन तक पहुंची तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर भाग निकले। पूरी घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जिसका वीडियो बुधवार को वॉयरल हो गया। हालांकि हिन्दुस्तान ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मोहल्ला कालीमाई निवासी भावना की शादी झांसी के उदेश के साथ तय हुई थी। बीती 25 मई को एक विवाहघर से कार्यक्रम था। वर पक्ष के लोग बारात लेकर पहुंचे थे। राजी-खुशी से जयमाला कार्यक्रम हुआ। भावना के जीजा जीतेंद्र अहिरवार ने आरोप लगाया कि लड़की को स्टेज पर लेकर आए। जयमाला का कार्यक्रम किया। इसी दौरान दूल्हा पक्ष के कुछ लोगों ने अतिरिक्त रुपए की मांग करने लगे। लड़की पक्ष ने जब मांग पूरी करने से इंकार किया तो पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद हो गया।

दुल्हन बोली, दीदी पर फेंक कर मारा डोसा भावना ने आरोप लगाया कि दूल्हा पक्ष ने उनके भाईयों को मारा। दीदी पर डोसा फेककर मारा। भाभी-जीजा के साथ मारपीट की। कुर्सियां फेंककर मारी गई। बताया, शादी में 4 लाख नगर दिए गएोि। परिवार को कपड़े 35 जोड़ी दिए। इसके अलावा 10 लाख रुपए खर्च हुआ। फिर भी यह लाख 5-7 लाख अतिरिक्त मांग करने लगे। इसके बाद शादी की कोई रस्म नहीं हुई। वहीं दुल्हन ने भी शादी करने से इंकार कर दिया। बाद में दूल्हा पक्ष भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। शांत कराया गया। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय ने बताया कि दुल्हन भावना की तहरीर के आधार पर दूल्हा सहित अन्य पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।

शादी समारोह चीख-पुकारों में हुआ तब्दील आरोप है कि दूल्हा पक्ष के लोगों ने लड़की के सभी परिजनों-नाते-रिश्तेदारों के साथ मारपीट की। जिससे पूरा माहौल बदल गया। जमकर कुर्सियां चलीं। मारपीट में कुछ घायल हो गए। अचानक हुए हंगामे से गार्डन में भगदड़ जैसे माहौल हो गया। शादी में मौजूद मेहमान और रिश्तेदार बीच-बचाव में जुट गए। लेकिन, समझाइश का कोई असर नहीं हुआ।