यूपी के इस जिले में तेज रफ्तार बाइक चलाने पर बवाल, जमकर चले पत्थर; 17 घायल

रविवार की रात में दो बाइक पर सवार 4 युवक गांव की सड़क पर तेज गति से चला रहे थे। इसी दौरान सरफराज खान के घर के सामने खेल रही डेढ़ वर्षीय बच्ची अरलीजा पुत्री इरशाद चोट लगने से बाल-बाल बच गई। बच्ची की मां ने बाइक सवार युवकों से गांव में धीरे वाहन चलाने को कहा। उन्हें चोट लग सकती है।

यूपी के गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के महुअरकोल गांव में रविवार की रात में गांव में तेज रफ्तार बाइक चलाने को लेकर हुई कहासुनी से दो समुदायों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट के बाद पथराव हुआ। इसमें दोनों पक्षों से 17 लोग घायल हो गए। आरोप है कि बवालियों ने पुलिस से भी उलझने का प्रयास किया। दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार रविवार की रात में दो बाइक पर सवार चार युवक गांव की सड़क पर तेज गति से चला रहे थे। इसी दौरान सरफराज खान के घर के सामने खेल रही डेढ़ वर्षीय बच्ची अरलीजा पुत्री इरशाद चोट लगने से बाल-बाल बच गई। बच्ची की मां जहरुन्निशा ने बाइक सवार युवकों से गांव में धीरे वाहन चलाने को कहा। उन्हें चोट लग सकती है। युवक यह कहकर चले गए कि चोट लगी तो है नहीं।

कुछ देर बाद वही युवक दर्जनों लोगों के साथ वापस लौटे और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट में बदल गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में ईंट-पत्थर चलने लगे। पथराव में 17 लोग घायल हो गए। बवाल की सूचना पर क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा रत्नेश्वर सिंह और एसओ झंगहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक पक्ष के तीन लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।