यूपी में होली पर डीजे बजाने को लेकर बवाल, दो पक्षों में पथराव से गांव में मची भगदड़, पुलिस फोर्स तैनात
बदायूं जिले में होली पर डीजे बजाने को लेकर बवाल हो गया। नशे में लोग एक-दूसरे से भिड़ गए और पथराव शुरू कर दिया। जिससे गांव में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई।
यूपी के बदायूं जिले में होली पर डीजे बजाने को लेकर बवाल हो गया। नशे में लोग एक-दूसरे से भिड़ गए और पथराव शुरू कर दिया। जिससे गांव में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभी दोनों का झगड़ा शांत भी नहीं हो पाया था कि दूसरे दिन फिर दो पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों गुटों में तनाव को देखते हुए गांव में भारी मात्रा में पुलिस और पीएसी बल तैनात कर दिया गया है।
बुधवार को होली के दौरान गांव में डीजे पर गाने बज रहे थे इसको लेकर गांव के ही दो गुटों के युवा आपस में गाली गलौज और मारपीट करने लगे। देखते ही देखते दोनों ओर से पत्थर चलने शुरू हो गये। जिसमें गांव निवासी 28 वर्षीय विनोद पुत्र रामवीर श्रीपाल पुत्र रूप सिंह सुखवीर पुत्र श्रीपाल घायल हो गए। घायलों का उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया। गुरुवार की सुबह एक बार फिर दोनों गुटों में पथराव शुरू हो गया जिसमें दोनों ओर से एक किशोर सहित दो लोग घायल हो गए। पथराव की सूचना पर गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
दो गांवों में हुई मारपीट में 53 लोगों पर केस दर्ज
इसी तरह गाजीपुर के दो गांव में भी होली पर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 53 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। पहली घटना तीन मार्च को केशरूआ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। होली के दौरान कुछ लोग शराब के नशे में थे और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले। सूचना पर ताजपुर कुर्रा चौकी प्रभारी सत्येंद्र सिंह चंदेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। पुलिस ने संजय बिंद, आकाश, विकास, चंदन, रामविलास समेत 25 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
जातिसूचक गालियों पर चले लाठी-डंडे
दूसरी घटना चार मार्च की रात सरैला गांव में होली के जुलूस के दौरान हुई है। आरोप है कि साउंड बॉक्स पर गाना बजाते हुए जुलूस जब डॉ. प्रेमचंद के घर के पास पहुंचा, तभी दूसरे पक्ष के लोग वहां आ गए और विवाद बढ़ गया। इस दौरान जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से मारपीट की गई, जिससे अफरातफरी मच गई। मारपीट में राजकुमार, अतवारी देवी और सोनिया समेत कई लोग घायल हो गए। पीड़ित घुरा राम की तहरीर पर पुलिस ने जावेद, सद्दाम, गब्बर समेत 28 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिलदारनगर थाना के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों मामलों की जांच उपनिरीक्षक धीरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दोनों गांवों में दबिश दे रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
