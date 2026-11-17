बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद घरातियों और बारातियों में जमकर बवाल हो गया। दोनों तरफ से पत्थर भी चले। बात इतनी बढ़ी कि बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। उधर, लड़की के पिता ने दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।

बिजनौर/नांगलसोती, हिटी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नांगलसोती में सोमवार की रात आयोजित एक शादी समारोह में कहासुनी के बाद घराती और बाराती भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया। इस दौरान दूल्हा हक्का-बक्का रह गया। विवाद के बाद बारात बिना दुल्हन लौट गई। वहीं दुल्हन के पिता ने दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि बिना किसी खास वजह से घरातियों और बारातियों के बीच झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई।

मिली जानकारी के अनुसार नांगल के रहने वाले यूसुफ की बेटी का निकाह मंडावर क्षेत्र के गांव शहबाजपुर निवासी खलील के पुत्र आबिद से तय हुआ था। सोमवार की रात बारात सैदपुरी स्थित बैंक्वेट हॉल में आई थी। जैसे ही बारात पहुंची तो मामूली कहासुनी को लेकर बाराती और घराती पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों की ओर से पथराव होने लगा। युवती के पिता यूसुफ और आलिया पुत्री अय्यूब घायल हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष अन्नु कुमारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गईं।

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। विवाद के बाद बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। दुल्हन के पिता की ओर से दूल्हे सहित कई लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई है, यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है।

दूल्हे की कार पर गिरी गन्ने की पूली, मची अफरातफरी वहीं बिजनौर की ही एक अन्य घटना में हरेवली से बारात लेकर कांठ जा रहे दूल्हे की कार पर गन्ने से लदे ट्रक से गन्ने की पूली गिर गई। अचानक हुई इस घटना से कार में सवार दूल्हे समेत सभी लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि गन्ने की पूली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि की घटना से कार का शीशा टूट गया।