शादी में बवाल, बैंक्वेट हॉल में चले पत्थर, दूल्हा हक्का-बक्का; बिना दुल्हन लौटी बारात
बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद घरातियों और बारातियों में जमकर बवाल हो गया। दोनों तरफ से पत्थर भी चले। बात इतनी बढ़ी कि बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। उधर, लड़की के पिता ने दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।
बिजनौर/नांगलसोती, हिटी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नांगलसोती में सोमवार की रात आयोजित एक शादी समारोह में कहासुनी के बाद घराती और बाराती भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया। इस दौरान दूल्हा हक्का-बक्का रह गया। विवाद के बाद बारात बिना दुल्हन लौट गई। वहीं दुल्हन के पिता ने दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि बिना किसी खास वजह से घरातियों और बारातियों के बीच झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई।
मिली जानकारी के अनुसार नांगल के रहने वाले यूसुफ की बेटी का निकाह मंडावर क्षेत्र के गांव शहबाजपुर निवासी खलील के पुत्र आबिद से तय हुआ था। सोमवार की रात बारात सैदपुरी स्थित बैंक्वेट हॉल में आई थी। जैसे ही बारात पहुंची तो मामूली कहासुनी को लेकर बाराती और घराती पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों की ओर से पथराव होने लगा। युवती के पिता यूसुफ और आलिया पुत्री अय्यूब घायल हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष अन्नु कुमारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गईं।
पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। विवाद के बाद बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। दुल्हन के पिता की ओर से दूल्हे सहित कई लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई है, यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है।
दूल्हे की कार पर गिरी गन्ने की पूली, मची अफरातफरी
वहीं बिजनौर की ही एक अन्य घटना में हरेवली से बारात लेकर कांठ जा रहे दूल्हे की कार पर गन्ने से लदे ट्रक से गन्ने की पूली गिर गई। अचानक हुई इस घटना से कार में सवार दूल्हे समेत सभी लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि गन्ने की पूली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि की घटना से कार का शीशा टूट गया।
जानकारी के अनुसार, हरेवली निवासी नाजिम पुत्र ताहिर की बारात मंगलवार को कांठ थाना क्षेत्र के ग्राम समरगढ़ जा रही थी। जब वह ईदगाह के निकट पहुंचे तो गन्ने से लदे ट्रक से गन्ने की पूली कार पर जा गिरी। कार में दूल्हा सहित नूर मोहम्मद, आरिफ, नवील व सन्नवर सवार थे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कार सवार लोगों में चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई। हादसे के बाद बारातियों ने राहत की सांस ली। घटना में किसी को चोट नहीं आई।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें