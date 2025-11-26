Hindustan Hindi News
सात फेरों से पहले शादी में बवाल, चढ़ावे में जेवर कम होने पर दूल्हे और बहनोई को दो दिन तक बनाया बंधक

प्रतापगढ़ में शादी में चढ़ावे के जेवर कम ले आने पर दूल्हे और उसके बहनोई को दो दिन तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। बुधवार को भनक लगने पर पुलिस पहुंची तो उन्हें थाने ले गई।

Wed, 26 Nov 2025 10:23 PMDinesh Rathour परियावां (प्रतापगढ़)
यूपी के प्रतापगढ़ में शादी में चढ़ावे के जेवर कम ले आने पर दूल्हे और उसके बहनोई को दो दिन तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। बुधवार को भनक लगने पर पुलिस पहुंची तो उन्हें थाने ले गई। दूल्हे की तहरीर पर पुलिस ने दुल्हन के पिता समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया। महेशगंज थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव निवासी राम प्यारे के बेटे रामबाबू की बारात सोमवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र के टिकिटामऊ कुसुवापुर निवासी छोटेलाल यादव के घर आई थी। कुसुवापुर के ही रहने वाले रामबाबू के बहनोई ने शादी तय कराई थी।

शादी में फेरे लेने से पहले चढ़ावे में जेवर कम देख कन्या पक्ष के लोग विवाद करने लगे। उन्होंने शादी से इनकार करते हुए दूल्हे राम बाबू और उसके जीजा श्याम बाबू को बंधक बना लिया। उनसे शादी में हुए खर्च की भरपाई करने को कहने लगे। इसके बाद शादी नहीं हुई और बाराती वापस चले गए। बारातियों ने पुलिस को भी जानकारी नहीं दी। आरोप है कि दो दिनों तक उन्हें बंधक बनाए जाने के दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। बुधवार सुबह सूचना पर पुलिस पहुंची और बंधक बनाए गए दूल्हे, उसके जीजा को छुड़ाकर लड़की के पिता को थाने ले गई।

दूल्हे रामबाबू की तहरीर पर पुलिस ने दुल्हन के पिता छोटेलाल यादव, भाई पुत्ते, बउआ निवासी टिकियामऊ कुसुवापुर, मामा हरिश्चन्द निवासी बरियावां नवाबगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। दुल्हन के पिता छोटेलाल, भाई पवन यादव, मामा हरिश्चन्द को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसओ संतोष सिंह का कहना है दो दिन तक दूल्हे और उसके जीजा को घर में बंद रखने पर दुल्हन के पिता समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है।

