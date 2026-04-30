सात फेरों के बाद शादी में बवाल, दूल्हे के सामने दुल्हन ने दिखाए तेवर, लड़के वालों को बदलनी पड़ी शर्त
यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तराखंड से आई बारात में हंगामा हो गया। लेनदेन को लेकर बात बिगड़ी तो दूल्हे के सामने दुल्हन ने भी तेवर दिखा दिए।
Bijnor News: बिजनौर के एक गांव में उत्तराखंड से आई बारात में चढ़त, जयमाला और फेरों की रस्म पूरी होने के बाद लेनदेन को लेकर हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हंगामा हो गया। बात थाने तक पहुंच गई। घंटों तक पंचायत चली और पुलिस की दखल के बाद समझौता हो गया। दुल्हन ने ससुराल जाने से इंकार कर दिया और बारात को बिना दुल्हन ही लौटना पड़ा।
हल्दौर क्षेत्र के एक गांव के बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को शादी समारोह चल रहा था। उत्तराखंड से बारात आई थी। चढ़त, स्वागत और जयमाला हंसी-खुशी के माहौल में संपन्न हो गए। इसके बाद रीति-रिवाज के साथ फेरों की रस्म भी पूरी कर ली गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन दूल्हे पक्ष की ओर से अचानक विवाद शुरू हो गया।
लेनदेन की बातें बनी झगड़े की वजह
लेनदेन और कुछ अन्य बातों को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तीखी नोकझोंक में बदल गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया और समारोह स्थल पर अफरातफरी मच गई।विवाद बढ़ने पर दूल्हा पक्ष ने दुल्हन को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। इस पर दुल्हन पक्ष आक्रोशित हो गया और विरोध जताया। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई और दुल्हन ने भी ससुराल जाने से इंकार कर दिया। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हा पक्ष ने अंतिम समय में शर्तें बदल दीं, जिससे विवाद बढ़ गया।
बारातियों को बनाया बंधक
गुस्साए घरातियों ने दूल्हा पक्ष के लोगों को बैंक्वेट हॉल में ही रोक लिया और बंधक बना लिया। करीब छह घंटे तक दोनों पक्षों के बीच पंचायत का दौर चलता रहा। रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने समझौता कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका।
पुलिस की मौजूदगी में हुआ समझौता
स्थिति बिगड़ती देख किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने में देर शाम तक दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता चलती रही। दोनों पक्षों ने शादी को आगे न बढ़ाने और अलग-अलग रहने का निर्णय लिया। समझौते के बाद बारात को बिना दुल्हन वापस लौटना पड़ा। हल्दौर प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार ने बताया, विवाद के बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।