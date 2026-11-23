कानपुर के मोतीझील के पास नगर कीर्तन के दौरान गतका दल के युवकों ने दो दोस्तों पर कृपाण और खंजर से हमला कर दिया। इसमें राजवंश सिंह घायल हो गए। घटना से नाराज परिजनों ने स्वरूपनगर थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कानपुर ,प्रमुख संवाददाता: मोतीझील के पास दो दोस्तों पर गतका दल के युवकों द्वारा हुए हमले से अफरातफरी का माहौल बन गया। गतका में शामिल भारी भीड़ के बीच दो दोस्तों पर कृपाण और खंजर से हमला हुआ तो लोग इधर भागने लगे। इस हमले के बाद आक्रोशित परिजनों और परिचितों ने स्वरूपनगर थाना घेर लिया। पीड़ित के पिता ने बेटे के हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पिता ने बताया कि मेरा बेटा जमीन पर गिर गया, उसके बाद भी आरोपी खींचकर पीटते रहे। स्वरूपनगर पुलिस ने देर रात रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व पर रविवार को नगर कीर्तन निकाला जा रहा था। विवाद में घायल युवक राजवंश सिंह के पिता सुरेंद्र पाल सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक उनके बेटे की हत्या करना चाहते थे। इसी इरादे से उनके बेटे पर हमला किया गया है। पिता के मुताबिक मुख्य आरोपी तरनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, सुमित सिंह, दविंदर सिंह, करनदीप सिंह, तूफान सिंह, गुरप्रीत सिंह और कुछ अज्ञात लोगों ने बेटे पर हमला किया है। राजवंश के घायल होने की सूचना पर परिजन पड़ोसियों संग स्वरूप नगर थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर थाना घेरा।

नगर कीर्तन में चले खंजर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उनके बेटे का आरोपियों से कोई विवाद नहीं है। इसके बावजूद इस हमले से वह हैरान हैं। सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि वह इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, जबकि बेटा राजवंश सागर मार्केट में मोबाइल हाईवेयर का काम सीखता है। रविवार को वह दोस्तों संग नगर कीर्तन देखने निकला था। बताया जा रहा है कि नगर कीर्तन के दौरान हुई कहासुनी में गतका दल में शामिल कुछ युवक इस कदर भड़क गए कि दो दोस्तों पर लोहे के पंजे, कृपाण और खंजर से हमला कर घायल कर दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हैलट में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके दोस्त के हाथ में कृपाण लगी है। घायल युवक के पिता की तहरीर पर स्वरूपनगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। मोतीझील परिसर के सामने से रविवार रात नगर कीर्तन गुजर रहा था।