Hindi NewsUP NewsChaos erupts at Mayawati's press conference due to a short circuit; the BSP chief is escorted out under security cover
मायावती की पीसी में शॉर्ट सर्किट से अफरातफरी, सुरक्षा घेरे में बाहर निकाली गईं बसपा प्रमुख

मायावती की पीसी में शॉर्ट सर्किट से अफरातफरी, सुरक्षा घेरे में बाहर निकाली गईं बसपा प्रमुख

संक्षेप:

राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस (पीसी) के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई, जब हॉल में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। यह घटना उस वक्त हुई जब प्रेसवार्ता समाप्त होने ही वाली थी।

Jan 15, 2026 01:32 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन के मौके पर बड़ा हादसा टल गया। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस (पीसी) के दौरान ही अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली को बोर्ड से चिंगारी के साथ ही धुआं निकलने लगा। घटना उस वक्त हुई जब मायावती की प्रेसवार्ता समाप्त होने ही वाली थी। देखते ही देखते पूरे हॉल में धुआं भर गया। इससे वहां मौजूद पत्रकारों और नेताओं में हड़कंप मच गया।

तत्परता से टला बड़ा हादसा

प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, बिजली के बोर्ड से चिंगारियां निकलने लगीं और धुएं का गुबार छा गया। हालांकि, मायावती की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने गजब की फुर्ती दिखाई। खतरे को भांपते हुए सुरक्षा घेरे ने तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर सुरक्षित तरीके से हॉल से बाहर निकाला और उनके आवास की ओर ले गए।

अग्नि सुरक्षा उपकरणों का हुआ उपयोग

शॉर्ट सर्किट की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद सुरक्षा टीम और बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षाकर्मियों ने बिना समय गंवाए वहां रखे अग्नि सुरक्षा उपकरणों (Fire Extinguishers) का इस्तेमाल किया। इससे आग फैलने से पहले ही काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कुछ देर के लिए वहां अफरातफरी का माहौल बना रहा।

सुरक्षा पर उठे सवाल?

बसपा प्रमुख की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की तकनीकी खामी पर सवाल उठने लगे हैं। जन्मदिन के बड़े आयोजन और मीडिया के भारी जमावड़े के बीच हुए इस शॉर्ट सर्किट ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और तकनीकी टीम सर्किट की जांच कर रही है।

