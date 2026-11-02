गोरखपुर में गृह प्रवेश समारोह में बवाल, बिहार के 22 साल के लड़के को पीट-पीटकर मार डाला

गोरखपुर में एक गृह प्रवेश समारोह के दौरान किसी बात काे लेकर कहासुनी में बिहार के एक लड़के को पीट-पीटकर मार डाला गया। हत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि समारोह के दौरान अजीत का किन लोगों से विवाद हुआ था।

गोरखपुर/ गोपालगंज, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया इलाके में रविवार की देर रात गृह प्रवेश समारोह में गए गोपालगंज जिले के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक विजयीपुर थाना क्षेत्र के कुर्थिया गांव निवासी विजय मिश्रा का 22 वर्षीय बेटा अजीत मिश्रा था। वह फिलहाल अपने माता-पिता के साथ गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र की सरस्वतीपुरम कॉलोनी, लेन नंबर एक में किराये के मकान में रहता था। घटना की सूचना पर पहुंची शाहपुर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों के अनुसार, अजीत रविवार की रात शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया इलाके में एक गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गया था। वहां कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अजीत को आरोपित जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की हत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि समारोह के दौरान अजीत का किन लोगों से विवाद हुआ था।

मारे गए लड़के के पिता ने बताया बेरहमी से मार डाले गए अजीत मिश्रा के पिता विजय मिश्रा ने बताया कि वह करीब 35 वर्षों से गोरखपुर में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। अजीत तीन भाइयों में सबसे छोटा था। बड़ा भाई अमित कुमार गांव में रहता है, जबकि मंझले भाई हरिओम की करीब तीन साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अजीत पढ़ाई छोड़ चुका था और कुछ समय से शराब की दुकान पर चखना बेचने वाले एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा था।

किराये के कमरे में चल रही थी पार्टी बिछिया मल्लाह टोला में मकान मालकिन रेनू देवी ने बताया कि उन्होंने एक कमरा आर्यन नाम के युवक को किराये पर दे रखा था। रविवार रात कमरे में चार-पांच युवक जुटे थे। वहां चिकन बन रहा था और शराब की पार्टी चल रही थी। पुलिस ने कमरे से शराब की चार खाली बोतलें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि आर्यन के बुलाने पर अजीत भी वहां पहुंचा था। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच खाने-पीने के दौरान किसी बात को लेकर युवकों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। परिजनों का आरोप है कि युवकों ने अजीत पर लोहे की रॉड और ईंट से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग जुट गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची शाहपुर पुलिस अजीत को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस का अलग दावा पिता विजय मिश्रा का आरोप है कि उनके बेटे की पीट-पीटकर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि अजीत के सिर और शरीर पर चोट के निशान थे। वहीं, पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि युवक नशे में था और छत से गिर गया था। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

छोटे बेटे की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ अजीत की मौत की खबर मिलते ही मां रेनू का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। रविवार रात ही परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। सोमवार सुबह वे कॉलोनी के लोगों के साथ शाहपुर थाने पहुंचे। घटना वाले मकान की मालकिन रेनू देवी भी थाने पहुंची थीं। बड़ा बेटा अमित जब गोरखपुर पहुंचा तो उसे देखकर मां दहाड़ मारकर रोने लगी। पहले मंझले बेटे की सड़क हादसे में मौत और अब छोटे बेटे की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।