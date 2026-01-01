यूपी में न्यू ईयर की पार्टी में बवाल, डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, वर्दी भी फाड़ी

संक्षेप: बरेली में न्यू ईयर पार्टी में देर रात बवाल हो गया है। शहर के ग्रीन पार्क क्षेत्र स्थित सोबती कांटिनेंटल होटल में बजे रहे डीजे को बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया।

यूपी के बरेली में न्यू ईयर पार्टी में देर रात बवाल हो गया है। शहर के ग्रीन पार्क क्षेत्र स्थित सोबती कांटिनेंटल होटल में बजे रहे डीजे को बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके होटल के मैनेजर, संचालक की रिश्तेदार समेत तीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, रात करीब ढाई बजे बिना किसी अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था और होटल सोबती कांटिनेंटल में शराब पार्टी चल रही थी। रात डेढ़ बजे पुलिस ने वहां जाकर डीजे बंद करा दिया। मगर रात ढाई बजे संचालकों ने दोबारा डीजे शुरू कर दिया। तेज शोर-शराबे से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियमों का हवाला देते हुए डीजे बंद कराने के निर्देश दिए। पुलिस द्वारा डीजे बंद कराए जाने पर होटल प्रबंधन से जुड़े लोगों ने पुलिस टीम से अभद्रता शुरू कर दी। आरोप है कि बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की, वर्दी फाड़ दी और गला दबाकर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अतिरिक्त बल बुलाया और कार्रवाई करते हुए होटल के मैनेजर, संचालक के एक रिश्तेदार समेत तीन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।