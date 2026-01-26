यूपी में साध्वी प्राची की सभा में हंगामा, हिन्दूवादी और यूजीसी के नियमों का विरोध करने वाले भिड़े

संक्षेप: अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार को अलीगढ़ में आयोजित विराट हिन्दू सम्मेलन में साध्वी प्राची के पहुंचने के दौरान हंगामा हो गया।

यूपी के अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार को अलीगढ़ में आयोजित विराट हिन्दू सम्मेलन में साध्वी प्राची के पहुंचने के दौरान हंगामा हो गया। सम्मेलन स्थल रामलीला ग्राउंड के बाहर यूजीसी एक्ट विरोध संघर्ष मंच के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में काले बैनर व काली पट्टी बांधे यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले सम्मेलन स्थल में घुस गए और मंच के सामने यूजीसी एक्ट वापिस लो के नारे लगाने लगे। इस दौरान मंच पर चढ़ने पर सम्मेलन में मौजूद लोगों व यूजीसी एक्ट का विरोध करने वालों के बीच नोंकझोंक व धक्का-मुक्की हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया।

थाना गांधीपार्क क्षेत्र के रामलीला मैदान में सोमवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साध्वी प्राची तय समय पर दोपहर में मंच पर पहुंचीं। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में था और जैसे ही उन्होंने संबोधन शुरू किया, तभी काली पट्टियां बांधे और हाथों में यूजीसी कानून के विरोध में तख्तियां लिए लोग नारे लगाते हुए सम्मेलन स्थल के अंदर आ गए। विरोध करने वालों को आता देख आयोजकों ने उन्हें रोकना चाहा, इस दौरान दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख साध्वी प्राची ने मंच से विरोध करने वालों को आने के लिए कहा।

मंच के सामने धरने पर बैठे विरोध करने वाले साध्वी प्राची के मंच के सामने ही धरने पर बैठ गए और लगातार यूजीसी कानून को वापस लेने के नारे लगाने लगे। साध्वी प्राची ने उन्हें समझाने की कोशिश की और हिंदुत्व व सामाजिक एकता की बात कही, लेकिन विरोध करने वाले इस कानून को ‘काला कानून’ बताते हुए नारेबाजी करते रहे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जब विरोध करने वाले नहीं माने, तो साध्वी प्राची ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए मंच से कहा— “केंद्र सरकार यूजीसी कानून वापस लो। इसके बाद उन्होंने विरोध करने वालों से वहां से जाने को कहा। धरने से उठते ही एक बार फिर कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई और धक्का–मुक्की शुरू हो गई।

पुलिस व्यवस्था पर साध्वी ने उठाए सवाल हंगामे के बाद मौके पर सीओ द्वितीय कमलेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। साध्वी प्राची ने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यक्रम पहले से तय था, इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हंगामा होने के बाद पहुंची।

सम्मेलन का विरोध नहीं था, राजनीति की जा रही