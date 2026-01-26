Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsChaos erupted at Sadhvi Prachi meeting Aligarh as Hindu activists and those protesting against UGC rules clashed
यूपी में साध्वी प्राची की सभा में हंगामा, हिन्दूवादी और यूजीसी के नियमों का विरोध करने वाले भिड़े

यूपी में साध्वी प्राची की सभा में हंगामा, हिन्दूवादी और यूजीसी के नियमों का विरोध करने वाले भिड़े

संक्षेप:

अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार को अलीगढ़ में आयोजित विराट हिन्दू सम्मेलन में साध्वी प्राची के पहुंचने के दौरान हंगामा हो गया।

Jan 26, 2026 07:43 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार को अलीगढ़ में आयोजित विराट हिन्दू सम्मेलन में साध्वी प्राची के पहुंचने के दौरान हंगामा हो गया। सम्मेलन स्थल रामलीला ग्राउंड के बाहर यूजीसी एक्ट विरोध संघर्ष मंच के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में काले बैनर व काली पट्टी बांधे यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले सम्मेलन स्थल में घुस गए और मंच के सामने यूजीसी एक्ट वापिस लो के नारे लगाने लगे। इस दौरान मंच पर चढ़ने पर सम्मेलन में मौजूद लोगों व यूजीसी एक्ट का विरोध करने वालों के बीच नोंकझोंक व धक्का-मुक्की हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

थाना गांधीपार्क क्षेत्र के रामलीला मैदान में सोमवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साध्वी प्राची तय समय पर दोपहर में मंच पर पहुंचीं। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में था और जैसे ही उन्होंने संबोधन शुरू किया, तभी काली पट्टियां बांधे और हाथों में यूजीसी कानून के विरोध में तख्तियां लिए लोग नारे लगाते हुए सम्मेलन स्थल के अंदर आ गए। विरोध करने वालों को आता देख आयोजकों ने उन्हें रोकना चाहा, इस दौरान दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख साध्वी प्राची ने मंच से विरोध करने वालों को आने के लिए कहा।

ये भी पढ़ें:भाजपा बनी विदेशी जनता पार्टी, इस्तीफे के बाद एमपी-एमएलए पर भी भड़के PCS अलंकार

मंच के सामने धरने पर बैठे

विरोध करने वाले साध्वी प्राची के मंच के सामने ही धरने पर बैठ गए और लगातार यूजीसी कानून को वापस लेने के नारे लगाने लगे। साध्वी प्राची ने उन्हें समझाने की कोशिश की और हिंदुत्व व सामाजिक एकता की बात कही, लेकिन विरोध करने वाले इस कानून को ‘काला कानून’ बताते हुए नारेबाजी करते रहे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जब विरोध करने वाले नहीं माने, तो साध्वी प्राची ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए मंच से कहा— “केंद्र सरकार यूजीसी कानून वापस लो। इसके बाद उन्होंने विरोध करने वालों से वहां से जाने को कहा। धरने से उठते ही एक बार फिर कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई और धक्का–मुक्की शुरू हो गई।

पुलिस व्यवस्था पर साध्वी ने उठाए सवाल

हंगामे के बाद मौके पर सीओ द्वितीय कमलेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। साध्वी प्राची ने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यक्रम पहले से तय था, इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हंगामा होने के बाद पहुंची।

ये भी पढ़ें:प्रेमी की बाहों में थी पत्नी, दोनों को पकड़ने के इंजीनियर पति ने ऐसे लगाया दिमाग

सम्मेलन का विरोध नहीं था, राजनीति की जा रही

यूजीसी कानून का विरोध कर रहे सुमित कुमार ने कहा कि वे हिंदू सम्मेलन में सामान्य तौर पर शामिल होने पहुंचे थे। उनका इरादा हंगामा करने का नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी बात रखी तो साध्वी प्राची ने सकारात्मक जवाब देने के बजाय “हिंदू–हिंदू भाई–भाई” जैसे नारों से राजनीति करना सिखाया। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ कानून वापस लेने की मांग की गई है, आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Aligarh News Up Latest News UGC
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |