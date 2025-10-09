Chaos during Ram Barat procession in Deoria, actors portraying Ram and Laxman beaten sho and inspector punished देवरिया में राम बारात के दौरान बवाल, राम-लक्ष्मण बने कलाकारों की भी पिटाई, थानेदार-दारोगा नपे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के देवरिया में राम बारात के दौरान बवाल हो गया। एकौना थाना क्षेत्र में रामलीला के बाद शाम को निकली राम बारात में दो दिन पहले हुए विवाद को लेकर मामला बढ़ गया।राम और लक्ष्मण बने कलाकारों की भी पिटाई कर दी गई।

Yogesh Yadav एकौना(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम।Thu, 9 Oct 2025 10:02 PM
यूपी के देवरिया में एकौना में रामलीला के बाद गुरुवार की शाम निकली राम बारात में बवाल हो गया। दो दिन पहले हुए विवाद को लेकर राम, लक्ष्मण समेत अन्य कलाकारों के साथ ही कुछ अन्य लोगों की भी पिटाई कर दी गई। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। देर शाम मौके पर पहुंचे एसपी संजीव सुमन, एएसपी आनंद कुमार पांडेय ने किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। साथ ही एसपी ने लारपरवाही पर प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी व उप निरीक्षक शिवबचन को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

एकौना गाव में 22 सितंबर से रामलीला का आयोजन हो रहा था। सात अक्टूबर को गांव में मेला लगा तो कुछ युवक लड़कियों के लाइन में खड़े हो गए। जिसको लेकर रामलीला समिति के लोगों ने विरोध जताया और कहासुनी हो गई। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुरुवार की शाम गांव में राम बारात निकली, राम की भूमिका में आदर्श पांडेय, लक्ष्मण की भूमिका शिवमंगल पांडेय, कमेटी के अध्यक्ष अतुल पांडेय समेत अन्य लोग जा रहे थे।

इस बीच दो दिन पहले हुए विवाद को लेकर खार खाए कुछ युवकों ने राम बारात में शामिल आदर्श पांडेय, शिवमंगल पांडेय, अतुल पांडेय समेत सात लोगों पर हमला बोल दिया और मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। मारपीट के दौरान राम व लक्ष्मण बने किशोरों के सिर फट गए।

यह देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सूचना पर रुद्रपुर के सीओ हरिराम यादव पहुंचे और समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मौके पर एसपी पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। साथ ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद लोग शांत हो सके।

पुलिस की लापरवाही से बढ़ा बवाल

दो दिन पहले विवाद हुआ और ग्रामीणों ने 400 मीटर दूरी पर स्थित थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही राम बारात निकलने के दौरान भी पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। जिसके चलते विवाद बढ़ गया और बवाल हो गया। ग्रामीण थानेदार व दारोगा की लापरवाही पर हंगामा करने लगे। एसपी के मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही बताई, जिसके बाद एसपी ने दोनों को मौके पर ही लाइन हाजिर कर दिया।

पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव

बवाल बढ़ने की सूचना पर सीओ हरिराम यादव बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ गांव पहुंच गए। एसडीएम हरिशंकर लाल व सीओ समझाने का प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद एसपी, एएसपी भी पुलिस के साथ पहुंचे और समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा।

एसपी संजीव सुमन के अनुसार एकौना में रामबारात के दौरान कुछ युवकों ने विवाद कर लिया। ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत करा दिया गया। प्रथम दृष्टया लापरवाही मिलने पर थानाध्यक्ष व एक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

