अलीगढ़ में दबिश के दौरान बवाल, पुलिस पर हमला और पथराव-तोड़फोड़, बाइक छीनी

चंडौस के गांव जामुनका में युवकों पर जानलेवा हमले के मामले में सोमवार रात को आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश के दौरान बवाल हो गया। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पुलिस से अभद्रता कर दी।

चंडौस के गांव जामुनका में युवकों पर जानलेवा हमले के मामले में सोमवार रात को आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश के दौरान बवाल हो गया। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पुलिस से अभद्रता कर दी। झड़प के बीच दो आरोपी पुलिस की पकड़ से भाग छूटे। तभी हिंदू पक्ष के लोग आ गए, जिन्होंने आरोपियों से मारपीट कर दी। इसमें एक नामजद समेत दो आरोपी घायल हो गए। पुलिस उन्हें बचाकर ले जाने लगी तो मुस्लिम पक्ष फिर हावी हुआ और पुलिस को घेर लिया। हाथापाई करते हुए मारपीट कर दी। वर्दी फाड़ दी। उनकी बाइक छीनकर पथराव करते हुए उसमें तोड़फोड़ कर दी। तनाव को देखते हुए कई थानों को फोर्स मौके पर पहुंचा, जिसके बाद लोग तितर-बितर हो गए। तनाव को देखते हुए गांव में पीएसी व पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मुख्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

रविवार को गांव में धर्मस्थल प्रांगण में शराब पी रहे युवकों को रोकने पर कुछ युवकों के साथ मारपीट की गई थी। इसमें पुलिस ने सात नामजद व पांच-छह अज्ञात के खिलाफ हमले का मुकदमा दर्ज किया। सोमवार देर शाम पुलिस को आरोपियों के गांव में होने की सूचना मिली। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गांव पहुंची। लेकिन, बताए गए स्थान पर आरोपी नहीं मिले। इस पर आधा फोर्स लौट गया। एक दरोगा व सिपाही निजी बाइक से तलाश में लगे थे। इसी दौरान सद्दाम व हाशिम को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस उन्हें ले जाने लगी। इसी बीच परिवार की महिलाएं एकत्रित हो गईं और पुलिस का विरोध कर दिया। वहां हिंदू पक्ष के लोग भी आ गए। बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता भी थे। महिलाओं के विरोध के बीच दो लोग पुलिस से छूटकर खेतों की तरफ भागने लगे तो हिंदू पक्ष के लोगों ने उन्हें पकड़कर पीट दिया। इसमें सद्दाम व हासिम के गंभीर चोट आई। बाद में पुलिस ने दोनों को बचाया और एंबुलेंस से सीएचसी ले जाने लगी तो फिर से मुस्लिम पक्ष की महिलाएं व अन्य लोग आ गए और दोनों पुलिसकर्मियों से हाथापाई कर दी। उनकी बाइक की चाबी निकालकर छीन ली और पथराव करते हुए उसमें तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद चंडौस समेत चार थानों का पुलिस बल बुलाया गया। जानकारी पर एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, सीओ गभाना संजीव कुमार तोमर भी पहुंच गए। तब जाकर विवाद शांत हो सका।

मुख्यारोपी के उकसाने पर किया गया था हमला, बढ़ेंगी धाराएं सीओ संजीव कुमार तोमर के अनुसार मुख्यारोपी अली पुत्र मोहम्मद शफीक को गिरफ्तार किया गया है। इसी ने लोगों को उकसाया था, जिले बाद लोग हमलावर हुए। आरोपी अलीशेर का नाम पूर्व में दर्ज हमले के मुकदमे में भी प्रकाश में आया था। पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर रही थी। अब पूर्व में दर्ज मुकदमे में पुलिस पर हमले, तोड़फोड़, बाइक छीनने, सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा हिन्दू पक्ष के लोगों पर भी मारपीट का आरोप है। इसकी जांच की जा रही है।

गांव में पीएसी व पुलिस बल तैनात तीन दिन में दो बार दो समुदायों के बीच हुए विवाद के चलते पुलिस सक्रिय हो गई है। गांव में पीएसी के अलावा कई थानों का पुलिस तैनात किया गया है। देररात तक पुलिस ने गांव को छावनी बना दिया।

मुंह पर लगी थी मिट्टी, गिरने का दावा पुलिस का कहना है कि आरोपियों के साथ किसने मारपीट की है। इसकी जांच की जा रही है। हालांकि खेतों में भागने के दौरान वह गिर भी गए थे। इसलिए उनके मुंह पर मिट्टी लगी हुई है। पुलिस ने दोनों को चंडौस सीएचसी में भर्ती कराया है। इसमें हाशिम मुकदमे में नामजद है, जबकि सद्दाम का नाम जांच में प्रकाश में आया।

ये हुआ था मुकदमा गांव जामुनका निवासी दीपक ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि शनिवार को उनके घेर के सामने बगीया के अंदर कुछ दारूबाज लड़के बैठे थे। इनमें इनमें अली हसन पुत्र सत्तार खां, फिदाबसैन पुत्र सत्तार खां, हाकिम पुत्र मल्लू खां शामिल थे। दीपक के भाई राहुल ने दारू पीने से मना किया। कहा कि बगीची में हनुमान जी की मूर्ति रखी है। यहां ज्यादा मत बैठा करो। इसे लेकर कहासुनी हो गई तो वो लोग चले गए। इसके बाद जब दीपक, राहुल, सुभाष, सतेंद्र घेर से घर जा रहे थे, तभी फकीरो वाले मोहल्ले में जाहिद खां के घर के पास रात साढ़े नौ बजे हासिम का भांजा सलमान, हासिम और शाहिर, हाकिम, हामिद पुत्र मल्लू खां, अलीहसन, फिदाबसैन व 5-6 अज्ञात लोगों लाठी डंडा व पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे सुभाष व राहुल के सिर में गंभीर चोटें आईं। दीपक व सतेंद्र भी घायल हो गए। आसपास के लोगो ने जान बचाई। इसके बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गए।

बोले एसपी सिटी एक दिन पूर्व हुई घटना में आरोपियों की तलाश में पुलिस गांव में गई थी। वहां पुलिस से अभद्रता हुई है। इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी मारपीट का आरोप है। इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में शांति है। पुलिस बल तैनात है।