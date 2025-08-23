यूपी में जन्माष्टमी विसर्जन यात्रा में बवाल, डीजे पार्टी पर हमलावरों ने बरसाई लाठियां

बहराइच में जन्माष्टमी विसर्जन यात्रा में बवाल हो गया। डीजे पार्टी पर कुछ युवकों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया इससे अफरातफरी मच गई और लोग भाग खड़े हुए। हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।

यूपी में बहराइच में जन्माष्टमी विसर्जन यात्रा में बवाल हो गया है। राधा कृष्ण प्रतिमाओं के मोहरवा नहर पर विसर्जन के दौरान डीजे लोड ट्रैक्टर ट्राली मोड़ने के दौरान चालक व दो किशोरों पर हमलावरों ने लाठियां बरसाई। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले में दो किशोरों सहित तीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने मटेरा सीएचसी भेजा। वहां से हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

बताया जा रहा है कि मटेरा के ओझवा गांव से शुक्रवार शाम मोहरवा नहर पर जन्माष्टमी की प्रतिमाओं के विसर्जन को श्रद्धालुओं का जत्था डीजे बेंड बाजे के साथ आया था। इसी दौरान डीजे लोड ट्रैक्टर ट्राली को ओझवा निवासी शिव कुमार (34) पुत्र शारदा मोड़ने लगा। तो वहां डंडे लाठियों से लैस एक दर्जन लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली को मोड़ने से रोका। कहासुनी पर ट्रैक्टर ट्राली चालक पर हमला कर दिया गया।

अचानक हमले के बाद शिव कुमार, अमित (17), लल्लू (17) ने भागने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। अचानक हुए हमले से अफरातफरी मच गई। लोग भाग खड़े हुए। किसी तरह मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस पहुंचती हमलावर फरार हो गए थे। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि इतने बड़े कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के लिए केवल कुछ होमगार्ड थे। पुलिस पूरी तरह नदारद थी। इससे मामला बढ़ गया।