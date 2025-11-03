VIDEO: चिकन फ्राई को लेकर शादी में बवाल, बाराती-घरातियों में जमकर मारपीट, कई घायल

संक्षेप: यूपी के बिजनौर में थाना नगीना क्षेत्र के ग्राम तीवड़ी मझेड़ा में शादी समारोह उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब चिकन फ्राई परोसने को लेकर घराती और बाराती आपस में भिड़ गए। भिड़ंत भी एक- दो नहीं तीन बार हुई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में करीब 15 लोग घायल हो गए।

यूपी के बिजनौर में थाना नगीना क्षेत्र के ग्राम तीवड़ी मझेड़ा में शादी समारोह उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब चिकन फ्राई परोसने को लेकर घराती और बाराती आपस में भिड़ गए। भिड़ंत भी एक- दो नहीं तीन बार हुई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में करीब 15 लोग घायल हो गए। पुलिस को मौके पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंत में निकाह की रस्में पुलिस की मौजूदगी में पूरी कराई गईं और दुल्हन की विदाई भी फोर्स की निगरानी में हुई।

जानकारी के अनुसार ग्राम कोटरा से बारात फलक मैरिज हॉल पहुंची थी। खाना परोसते समय चिकन फ्राई काउंटर पर बारातियों की भीड़ जमा हो गई। कुछ बारातियों ने शिकायत की कि उन्हें चिकन फ्राई कम दिया जा रहा है। इस पर घरातियों ने गुस्से में प्लेटें चिकन से लबालब भरकर दे दीं। बारातियों ने इसे अपमान समझा और कहा कि तमीज से परोसो। इसी बात पर कहासुनी शुरू हुई और दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की होने लगी। देखते ही देखते लात-घूंसे चलने लगे। मारपीट शुरू होते ही अफरा-तफरी मच गई।

बुजुर्गों और अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया तो मामला किसी तरह शांत हुआ। बाराती फिर खाने लगे और थोड़ी देर में सारा चिकन खत्म हो गया। चिकन खत्म होने पर बारातियों ने दोबारा चिकन फ्राई की मांग की। घरातियों ने मना किया तो फिर हंगामा शुरू हो गया। दूसरी बार मारपीट हुई। इसी दौरान कई लोग चोटिल हो गए। तीसरी बार झगड़ा तब भड़का जब बारातियों ने आरोप लगाया कि घरातियों ने खुद चिकन पर धावा बोल दिया और उन्हें ठीक से नहीं परोसा।

घराती पक्ष का दावा है कि बारातियों ने बेवजह माहौल बिगाड़ा। दोनों पक्षों के बीच तीन बार झड़पें हुईं। कुल 15 लोग घायल हुए, जिनमें कुछ को सिर और हाथ-पैर में चोटें आईं। घायलों को नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

सूचना मिलते ही नगीना थाना प्रभारी अवनीत मान फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और स्थानीय धर्मगुरुओं की मदद से माहौल शांत कराया। निकाह की रस्में पुलिस की सख्त निगरानी में पूरी की गईं। दुल्हन की विदाई भी फोर्स की मौजूदगी में हुई। बारात शांतिपूर्वक रवाना हो गई।