मेडिकल कॉलेज में बवाल: छात्र के भाई को पुलिस ने गिरा-गिराकर पीटा, घसीटते हुए चौकी तक ले गए

यूपी के शाहजहांपुर जिले के ढकिया तिवारी गांव के विमलेश के 16 वर्षीय इकलौते पुत्र अंकित सिंह की वंदे भारत से टकराने के बाद हुई मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मुर्दाघर में पड़े शव को देखने के बाद परिजन सोच रहे थे कि अंकित अब बोल पड़ेगा। इलाज करने को डॉक्टर से कहने लगे। डॉक्टर ने मना किया तो इकलौते पुत्र के खोने के बाद सुध खो बैठे और आक्रोशित हो गए। मेडिकल कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ और हंगमा किया। मौके पर पहुंची पुलिस उनकी मन: स्थिति को नहीं समझ पाई। पुलिस हंगामे और तोड़फोड़ करने वालों को कब्जे में ले लिया। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए पहले अस्पताल के परिसर में युवक के चचेरे भाई को पीटा।

अंकित की बहन को भी पुलिस ने पीटा। इसके बाद ट्रामा सेंटर से पीटते और घसीटते हुए विनित को पेशेवर अपराधियों की तरह चौकी तक ले गई। अंकित के चचेरे भाई विनित की मानें तो उसे चौकी में बंद कर खूब पीटा गया। पुलिस की इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि परिजनों से ज्यादा पुलिस की संख्या थी, ऐसे में पीटने की बजाय उन्हें कब्जे में लेकर भी शांत कराया जा सकता था। पुलिस ने ऐसा नहीं किया। परिजनों ने आपा खोया तो पुलिस ने भी आपा खोया और उनको खूब पीटा।

आते ही परिजनों पर टूट पड़ी कोतवाली पुलिस मेडिकल कॉलेज में चौकी तैनात है। बताया जाता है कि वहां एक सिपाही काफी वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात है। गैर जनपदों में ट्रांसफर के बाद भी यहां बना हुआ है। आए दिन ऐसे मामलों में परिजनों से मारपीट करता है। छात्र की मौत के बाद भी परिसर में पहुंचते ही परिजन को थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। इसका वीडियो भी सामने आया है।

इंस्पेक्टर से छोड़ देने का गुहार लगाती रही महिला चौक कोतवाल अश्विनी सिंह की मौजूदगी में सिपाहियों ने परिजनों को पीटा। इस दौरान एक महिला युवक को छोड़ देने का गुहार लगाती रही, लेकिन चौक कोतवाल पर कोई असर नहीं हुआ। उनके सामने ही सिपाही युवक को पीटते और घसीटते हुए चौकी तक ले गए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस को ट्रेनिंग दिलाने की मांग की है।

आधे घंटे तक ठप रहा ट्रामा सेंटर का इलाज घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में करीब आधे घंटे तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। हंगामे के चलते ट्रामा सेंटर में पहुंचे मरीजों का इलाज प्रभावित रहा। चिकित्सक भय के कारण बाहर नहीं निकले, जिससे आपात सेवाएं बाधित हो गईं। हालात काबू में करने के लिए पूरे मेडिकल कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दोपहर के बाद से देर शाम तक भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही।

डॉ. मेराज बोले, हर तरह से पुष्टि के बाद घोषित किया मृत राजकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. मेराज ने स्पष्ट किया कि छात्र को हर आवश्यक चिकित्सकीय जांच और पुष्टि के बाद ही मृत घोषित किया गया था। उनके अनुसार, रविवार को करीब साढ़े 11 बजे छात्र को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां जांच में किसी भी तरह की जीवन रेखा नहीं पाई गई। इसके बाद शव को मर्चरी भेजा गया। दोपहर करीब ढाई बजे पहुंचे परिजनों ने मर्चरी में शव देखने के दौरान सांस चलने का दावा किया और स्ट्रेचर पर रखे शव को ट्रामा सेंटर ले गए। वहां चिकित्सकों से इलाज की मांग की गई, लेकिन डॉक्टरों ने पहले से मृत्यु घोषित होने की बात कहते हुए इलाज से इनकार कर दिया। इसी को लेकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जो बाद में तोड़फोड़ में बदल गया।

चिकित्सकों ने शौचालय में खुद को बंद कर बचाई जान मेडिकल कॉलेज में हंगामा और तोड़फोड़ के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चिकित्सकों को अपनी जान बचाने के लिए शौचालय में खुद को बंद करना पड़ा। चिकित्सकों के अनुसार, करीब आधे घंटे तक वे शौचालय में छिपे रहे। इस दौरान ट्रामा सेंटर में इलाज पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को दी गई। इसके बाद चौक कोतवाली समेत तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात काबू में आए और मेडिकल कॉलेज पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज के गार्ड और पुलिस ने उन्हें चौकी के अंदर ले जाकर मारपीट की।

सीओ बोले- रील बना रहा था, रेलवे और आरपीएफ ने पलटी कहानी घटना को लेकर रेलवे ट्रैक पर हादसे की वजह पर भी अलग-अलग दावे सामने आए हैं। सीओ सदर प्रियांक जैन ने बताया कि छात्र रेलवे लाइन पर लेटकर रील बना रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। हालांकि रेलवे अधिकारियों, आरपीएफ पुलिस और लोको पायलट ने इस दावे को गलत बताया। आरपीएफ पुलिस व लोको पायलट के अनुसार छात्र रील नहीं बना रहा था, बल्कि बीच लाइन रोजा की ओर चलता जा रहा था। काशन के चलते ट्रेन की गति करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। छात्र को देखकर कई बार हॉर्न बजाया गया, लेकिन वह नहीं हटा। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर किसी तरह ट्रेन रोकी गई, इस दौरान ट्रेन छात्र के ऊपर से निकल गई।

पुलिस से पहले गार्डों पर मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल शाहजहांपुर। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की सूचना के बाद सबसे पहले पहुंचे गार्डों ने ही उनके साथ मारपीट की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी एक युवक को घसीटते हुए चौकी ले जाकर पीटा। आरोप है कि चौकी के अंदर भी मारपीट की गई। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में एक महिला और अन्य परिजन युवक को छुड़ाने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। मारपीट की सूचना पर कई भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।