लखनऊ में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर बवाल, कर्मचारी को पीटा, तोड़फोड़

राजधानी लखनऊ में एक बार फिर दबंगई देखने को मिली है। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर कर्मचारी की पिटाई की गई। इसके बाद अन्य साथियों को बुलाकर मैनेजर को भी पीटा और पंप पर जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश कर रही है।

राजधानी लखनऊ में कुछ युवकों का दुस्साहस और दबंगई देखने को मिली है। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर युवकों ने कर्मचारियों से मारपीट की। पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर मैनेजर को भी पीटा गया और तोड़फोड़ की गई। भीड़ जुटने पर सभी फरार हो गए। मैनेजर की तहरीर पर गुडंबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मारपीट करने वालों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की कोशिश हो रही है। घटना गुडंबा स्थित राजीव फिलिंग स्टेशन पर हुई है।

जानकीपुरम निवासी अंकित यादव गुडंबा स्थित राजीव फिलिंग स्टेशन पर मैनेजर हैं। राजीव के मुताबिक मंगलवार रात 9:30 बजे दो युवक पेट्रोल पंप के पास आकर सिगरेट पी रहे थे। कर्मचारी विनीत ने उन्हें यहां सिगरेट पीने से मना किया तो दोनों गालियां देने लगे। विनीत ने विरोध किया तो दोनों ने विनीत की पिटाई शुरू कर दी। शोर सुनकर अन्य कर्मचारी पहुंचे और बीच बचाव किया।