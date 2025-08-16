Chaos at a petrol pump in Lucknow after being refused cigarettes, employee beaten up, vandalism लखनऊ में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर बवाल, कर्मचारी को पीटा, तोड़फोड़, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर बवाल, कर्मचारी को पीटा, तोड़फोड़

राजधानी लखनऊ में एक बार फिर दबंगई देखने को मिली है। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर कर्मचारी की पिटाई की गई। इसके बाद अन्य साथियों को बुलाकर मैनेजर को भी पीटा और पंप पर जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश कर रही है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, संवाददाताSat, 16 Aug 2025 04:08 PM
लखनऊ में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर बवाल, कर्मचारी को पीटा, तोड़फोड़

राजधानी लखनऊ में कुछ युवकों का दुस्साहस और दबंगई देखने को मिली है। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर युवकों ने कर्मचारियों से मारपीट की। पेट्रोल पंप के केबिन में घुसकर मैनेजर को भी पीटा गया और तोड़फोड़ की गई। भीड़ जुटने पर सभी फरार हो गए। मैनेजर की तहरीर पर गुडंबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मारपीट करने वालों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की कोशिश हो रही है। घटना गुडंबा स्थित राजीव फिलिंग स्टेशन पर हुई है।

जानकीपुरम निवासी अंकित यादव गुडंबा स्थित राजीव फिलिंग स्टेशन पर मैनेजर हैं। राजीव के मुताबिक मंगलवार रात 9:30 बजे दो युवक पेट्रोल पंप के पास आकर सिगरेट पी रहे थे। कर्मचारी विनीत ने उन्हें यहां सिगरेट पीने से मना किया तो दोनों गालियां देने लगे। विनीत ने विरोध किया तो दोनों ने विनीत की पिटाई शुरू कर दी। शोर सुनकर अन्य कर्मचारी पहुंचे और बीच बचाव किया।

इसके बाद दोनों चले गए। कर्मचारी भी अपने काम में व्यस्त हो गए। एक घंटे बाद करीब 10:30 बजे दोनों छह सात दोस्तों के साथ लौटे और गालियां देते हुए पेट्रोल पंप की केबिन में घुस गए। अंकित की पिटाई कर दी। हाथ में पहने कड़े से मारकर सिर फोड़ दिया। खून से लथपथ अंकित केबिन में ही गिर पड़े। उनकी हालत बिगड़ती देख आरोपी युवक धमकाते हुए भाग निकले। मारपीट का वीडियो पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। इंस्पेक्टर गुडंबा के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

