बिजनौर में शराब पार्टी के बाद कोहराम; एक की मौत, तीन दोस्तों की हालत गंभीर

यूपी के बिजनौर में शराब से कोहराम मच गया है। यहां शराब पार्टी कर रहे चार में से एक दोस्त की मौत हो गई है। तीन अन्य दोस्तों की भी हालत गंभीर है। 

Jan 30, 2026 11:23 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। स्टेशन रोड स्थित एक प्रतिष्ठान के ऊपरी हिस्से में शराब पार्टी कर रहे चार दोस्तों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस घटना में एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।

शराब, चिकन और कोल्ड ड्रिंक के बाद बिगड़ी हालत

जानकारी के अनुसार, रेलवे स्टेशन मार्ग पर बिजली का काम करने वाले कामरान और उसके तीन साथी जलालाबाद निवासी नौशाद, अफसार और जोगीरम्पुरी निवासी चंद्र प्रकाश दुकान के ऊपरी हिस्से में पार्टी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि चारों ने मिलकर अंग्रेजी शराब, बियर, कोल्ड ड्रिंक और चिकन का सेवन किया। पार्टी के कुछ देर बाद ही अचानक नौशाद की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह अचेत होकर गिर पड़ा। कामरान ने तुरंत अपने परिचितों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही नौशाद ने तोड़ा दम

परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में नौशाद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य तीन साथियों—कामरान, अफसार और चंद्र प्रकाश—की भी हालत बिगड़ती देख उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च केंद्र (Higher Center) रेफर करने की तैयारी की जा रही है।

प्रशासनिक अमले में हड़कंप, फोरेंसिक जांच शुरू

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँच गए। एसपी अभिषेक झा, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. केजी सिंह, सीओ नितेश प्रताप सिंह और एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस को मौके से अंग्रेजी शराब की बोतलें और बियर की तीन खाली बोतलें मिली हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है।

विषैले पदार्थ की आशंका

पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि क्या शराब में कोई मिलावट थी या चिकन और कोल्ड ड्रिंक में किसी तरह का विषैला पदार्थ मिला हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब की जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से खरीदी गई थी।

इस घटना ने एक बार फिर मिलावटी और जहरीली शराब के खतरे को लेकर स्थानीय लोगों में डर पैदा कर दिया है। मृतक नौशाद के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर है।