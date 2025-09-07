हापुड़ में मजदूर की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने स्कॉर्पियो फूंकी, सड़क पर लगाया जाम
यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने पहले सड़क पर जाम लगाया। इसके बाद स्कॉर्पियो फूंक दी। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। रविवार को ई-रिक्शा पर सवार होकर जा रहे एक मजदूर को स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से ई-रिक्शा दूसरी साइड में जाकर पलट गया। इस हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना को देखते हुए उनमें आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते ग्रामीणों ने सड़क पर ही बवाल करते हुए रोड जाम कर दी। सड़क पर जाम लगने के कारण दोनों तरफ का आवागमन बंद कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ तो उन्होंने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों का विरोध जारी रहा। बवाल की सूचना पर तीन थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बवाल काट रहे ग्रामीणों पर बल प्रयोग किया। पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाला।