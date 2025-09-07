हापुड़ में मजदूर की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने स्कॉर्पियो फूंकी, सड़क पर लगाया जाम

यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने पहले सड़क पर जाम लगाया। इसके बाद स्कॉर्पियो फूंक दी। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। रविवार को ई-रिक्शा पर सवार होकर जा रहे एक मजदूर को स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से ई-रिक्शा दूसरी साइड में जाकर पलट गया। इस हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।