अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गूंजे ‘जय श्रीराम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित औद्यानिग उन्नयन गोष्ठी के कार्यक्रम में पहुंचे यूपी सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने जय श्रीराम के नारे लगाए। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने भी हर-हर महादेव के नारों से हॉल को भक्तिमय बना दिया।
Aligarh Muslim University: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के कैनेडी ऑडिटोरियम में आयोजित औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी के दौरान शनिवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसकी शहर में व्यापक चर्चा रही। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह ने अपने संबोधन का अंत “जय श्रीराम” के उद्घोष के साथ किया। इसके बाद सभागार में उपस्थित लोगों ने “नमो पार्वती नमः” और “हर-हर महादेव” के जयकारे भी लगाए।
एएमयू के कैनेडी हॉल में इस प्रकार के धार्मिक उद्घोषों के साथ आयोजित कार्यक्रम पहली बार चर्चा का विषय बना है। कार्यक्रम के दौरान अन्य वक्ताओं और उपस्थित लोगों ने “भारत माता की जय” के नारे भी लगाए, जिससे सभागार का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। गोष्ठी का आयोजन उद्यान विभाग की ओर से किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों, फसल विविधीकरण, कृषि आधारित उद्यमिता तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम में अलीगढ़, आगरा और मेरठ मंडल के बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।
किसानों की आय के लिए कई योजनाएं चला रही सरकार
मुख्य अतिथि दिनेश प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने, बागवानी फसलों के उत्पादन और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। उद्यानिकी क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर किसान बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अलीगढ़, आगरा और मेरठ मंडल के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान प्राप्त किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए आधुनिक खेती और बागवानी के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोगों की जानकारी दी। गोष्ठी में कमिश्नर संगीता सिंह व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
बारिश ने प्रदर्शनी का मजा किया फीका
कैनेडी हाल परिसर में आयोजित कृषि प्रदर्शनी पर अचानक हुई बारिश का असर देखने को मिला। किसानों और कृषि विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में उन्नत कृषि तकनीकों तथा आधुनिक फसलों का प्रदर्शन किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नई खेती पद्धतियों, उन्नत बीजों और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी देना था, ताकि वे खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। प्रदर्शनी में विभिन्न किसानों द्वारा उगाई गई उन्नत किस्म की फसलें, फल, सब्जियां तथा जैविक उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे थे। हालांकि दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण कई स्टॉलों को नुकसान पहुंचा तथा खुले में रखी गई फसलों और कृषि उत्पादों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।