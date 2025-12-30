केजीएमयू धर्मांतरण की जांच कर रही समिति में बदलाव, हिंदू संगठनों के दबाव पर एक्शन
केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्मांतरण की कोशिश प्रकरण में हिन्दू संगठनों के दबाव के बाद केजीएमयू प्रशासन ने जांच कमेटी में बदलाव कर दिया है।
केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्मांतरण की कोशिश प्रकरण में हिन्दू संगठनों के दबाव के बाद केजीएमयू प्रशासन ने जांच कमेटी में बदलाव कर दिया है। अब पांच के बजाय सात सदस्यीय कमेटी धर्मांतरण प्रकरण की जांच करेगी। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि महिला डॉक्टर के अलावा पुलिस के रिटायर अधिकारी को शामिल किया गया है।
विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केजीएमयू के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। दोपहर में बड़ी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता केजीएमयू के मुख्य गेट पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू की। उसी दौरान केजीएमयू के अधिकारी मौके पर आ गए। प्रदर्शनकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। सर्जरी विभाग के सभागार में परिषद के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई।
बातचीत के बाद केजीएमयू प्रशासन ने उनकी मांग के हिसाब से कमेटी में क्वीनमेरी की विभागाध्यक्ष डॉ. अंजू अग्रवाल को शामिल कर लिया। इसके अलावा पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस व पूर्व अध्यक्ष सूचना आयोग भावेश सिंह को शामिल किया। प्रवक्ता ने कहा, पैथोलॉजी विभाग के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को निलंबित कर दिया गया है। केजीएमयू परिसर व हॉस्टल में आने पर रोक लगा दी गई है। मुकदमा दर्ज हो गया है। एसटीएफ व एटीएस को बिना ठोस वजह केजीएमयू प्रशासन पत्र नहीं लिख सकता है।
‘आरोपी डॉक्टर को काली सूची में डाला जाए’
विश्व हिन्दू परिषद के जिला संगठन मंत्री समरेंद्र प्रताप ने कहा कि केजीएमयू की छवि धूमिल हुई है। लिहाजा आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को काली सूची में डाला जाए। इसके अलावा कुलपति कार्यालय में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को तैनात किया गया, जिस पर गंभीर आरोप हैं। उसको रिटायरमेंट के बाद भी विवि में दायित्व देकर रखा गया है, जो कि अनुचित है। उसे तत्काल नौकरी से हटाएं। तदर्थ कर्मचारियों को पेंशन समेत दूसरे लाभ दिए जा रहे हैं।
इस संबंध में कई विधायकों ने शिकायतें कीं, लेकिन केजीएमयू प्रशासन जानकारी नहीं दे रहा है। लिहाजा उन पर लगे आरोपों की एवं इनकी नियुक्ति की भी जांच प्रदेश सरकार के किसी संस्था से हो। हाल ही में विधान सभा सदस्य सीताराम वर्मा की शिकायत का संज्ञान शासन ने लिया। वहीं अनु सचिव ज्ञानेंद्र शुक्ला ने कुलसचिव को पत्र भेज रिटायरमेंट के नौकरी पर रख जाने संबंधी मामले की सूचना मांगी है।
विशेष समुदाय की अधिक तैनाती के आरोप निराधार
डॉ. केके सिंह ने बताया कि हिन्दू संगठनों ने आरोप लगाया था कि आउटसोर्सिंग में विशेष समुदाय के लोगों की अधिक संख्या में तैनाती की गई। जांच में विवि में तैनात कुल 3,995 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में केवल 289 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। पैथोलॉजी विभाग के 51 कर्मियों में से दो और पीओसीटी के 174 में से मात्र 25 अल्पसंख्यक हैं।
धर्मांतरण से जुड़ी जानकारी व घटना के सुबूत दें
प्रवक्ता ने बताया कि धर्मांतरण के प्रयास से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए केजीएमयू प्रशासन ने factfindingcommittee@kgmcindia .edu ईमेल आईडी जारी की है। इसमें केजीएमयू के डॉक्टर, कर्मचारी व समाज के अन्य जागरुक लोग धर्मान्तरण से जुड़ी किसी भी जानकारी, घटना अथवा सुबूत मेल करें।
