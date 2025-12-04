सहारनपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के शेड्यूल में बदलाव, नया टाइम टेबल जारी

संक्षेप: सहारनपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के शेड्यूल में बदलाव किया गया है।नया शेड्यूल जारी कर दिया है। यह बदलाव सहारनपुर के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सबसे खास बात यह है कि अब ट्रेन सहारनपुर से सुबह और गोमतीनगर से दोपहर में रवाना होगी

सहारनपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे ने ट्रेन के समय में संशोधन करते हुए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। यह बदलाव सहारनपुर के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सबसे खास बात यह है कि अब ट्रेन सहारनपुर से सुबह और गोमतीनगर से दोपहर में रवाना होगी, जिससे दोनों ओर के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस का डालीगंज स्टेशन पर भी नया ठहराव दिया गया है। नौ दिसंबर से ट्रेन का संचालन शुरू होगा।

इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई थी। उद्घाटन के बाद भी ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हुआ था, जिसके लिए शेड्यूल में बदलाव की मांग था। अब इसके समय में बड़ा परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जारी समय के अनुसार ट्रेन संख्या 26504 लखनऊ से सुबह 5:00 बजे चलकर दोपहर 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचना तय था। वापसी में ट्रेन संख्या 26503 दोपहर 3:00 बजे सहारनपुर से चलकर रात 11:00 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचनी थी।

नए शेड्यूल अनुसार ट्रेन संख्या 26503 (सहारनपुर-गोमतीनगर वंदे भारत) सुबह 5:05 बजे सहारनपुर से रवाना होगी और रुड़की, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर सिटी, सीतापुर जंक्शन और डालीगंज होते हुए दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर गोमतीनगर पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 26504 दोपहर 3:10 बजे गोमतीनगर से रवाना होगी और रात 11:50 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। संशोधन के चलते सहारनपुर से सुबह जल्दी प्रस्थान के कारण लखनऊ जाने वाले यात्रियों को पूरे दिन का समय उपलब्ध होगा। दोपहर में गोमतीनगर से चलने के कारण सहारनपुर लौटने वालों को लंबा अंतराल नहीं झेलना पड़ेगा। डालीगंज पर रुकने से पुराने लखनऊ और आसपास के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

ट्रेन नंबर 26503 का शेड्यूल स्टेशन आगमन प्रस्थान सहारनपुर ---- 05:05 रुड़की 05:40 05:42 नजीबाबाद 06:25 06:27 मुरादाबाद 08:00 08:05 बरेली 09:40 09:42 शाहजहांपुर 11:07 11:09 सीतापुर 12:28 12:30 डालीगंज 13:34 13:44 गोमतीनगर 14:05 -----

ट्रेन नंबर 26504 का शेड्यूल गोमतीनगर ----- 15:10 डालीगंज 15:28 15:38 सीतापुर 16:33 16:35 शाहजहांपुर 18:08 18:10 बरेली 19:05 19:07 मुरादाबाद 20:35 20:40 नजीबाबाद 21:54 21:56 रुड़की 22:42 22:44 सहारनपुर 23:50 -----