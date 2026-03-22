यूपी विधानसभा चुनाव से पहले BJP में बदलाव, इन तीन क्षेत्रों की तय हुईं जिला समितियां

प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने जिला समितियां गठित करने की प्रक्रिया ब्रज क्षेत्र से शुरू की थी। ब्रज और पश्चिम क्षेत्र की जिला समितियां तय की जा चुकी हैं। रविवार को अवध क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई जबकि शनिवार को काशी और कानपुर क्षेत्र की समितियों के गठन पर विचार-विमर्श हुआ था।

UP News: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा के जिला समितियों के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। रविवार को अवध क्षेत्र को लेकर बैठक हुई। इससे पहले शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश भाजपा महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने काशी और कानपुर क्षेत्र के साथ बैठकें की थीं। बैठकों के बाद तीनों क्षेत्रों की जिला कार्यसमितियां जारी होना शुरू हो गई हैं। वर्ष 2019 के बाद पहली बार जिला कार्यसमितियों में बदलाव हो रहे हैं।

प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने जिला समितियां गठित करने की प्रक्रिया ब्रज क्षेत्र से शुरू की थी। ब्रज और पश्चिम क्षेत्र की जिला समितियां तय की जा चुकी हैं। अब पार्टी बचे अन्य क्षेत्रों की भी समितियों को आपसी सहमति से जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहती है। रविवार को अवध क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई जबकि शनिवार को काशी और कानपुर क्षेत्र की समितियों के गठन पर विचार-विमर्श हुआ था। पार्टी ने जिला समितियां तय करने के लिए पहले हर जिले में पर्यवेक्षक तैनात किए थे।

पर्यवेक्षकों ने स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं, पूर्व जिला अध्यक्षों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से संवाद करके रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जा चुकी है। इसके बाद अब क्षेत्र के सभी जिलों की बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री (संगठन) ने जिलावार समीक्षा करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्षों, प्रभारियों व पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया। इस दौरान संगठन में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने व समर्पित, अनुशासित और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने पर विशेष जोर दिया गया।

पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा का संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी संगठनात्मक शक्ति के आधार पर पार्टी लगातार जनसेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण, सुशासन और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।