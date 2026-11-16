यूपी चुनाव के लिए चंद्रशेखर ने तीसरी सूची जारी की, सभी पीडीए, एक भी ब्राह्मण-ठाकुर नाम नहीं

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रभारियों के नामों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें सभी 34 नाम पीडीए समाज से हैं। एक भी जनरल कैटेगरी के नाम नहीं हैं।

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद (फाइल फोटो)

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा प्रभारियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 34 सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा की गई है। माना जाता है कि विधानसभा प्रभारियों को ही आगे पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर टिकट दे दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में पहले विधानसभा प्रभारी घोषित करने और बाद में उन्हें ही चुनाव का टिकट देने की परंपरा रही है। चंद्रशेखर आजाद भी उसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए चुनाव से काफी पहले प्रभारियों की नियुक्ति कर रहे हैं ताकि उन्हें क्षेत्र में तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके।

तीसरी सूची की सबसे बड़ी खासियत इसका जातीय समीकरण है। जारी किए गए सभी 34 नाम पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समाज से हैं। पूरी सूची में एक भी ब्राह्मण, ठाकुर या जनरल वर्ग का नेता नहीं है। 34 नामों में एससी (दलित) वर्ग के 17, मुस्लिम वर्ग के 9 और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 8 नाम हैं।

ओवैसी से गठबंधन के बाद पहली सूची, सीट बंटवारे पर सस्पेंस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद आजाद समाज पार्टी की यह पहली सूची है। दोनों दलों के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी तक यह तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।

इन सीटों के लिए नामों का ऐलान पुरकाजी (सुरक्षित), मुजफ्फरनगर: विनय रतन सिंह (एससी)

रामपुर मनिहारान (सुरक्षित), सहारनपुर: कमल सिंह वालिया (एससी)

कुंदरकी, मुरादाबाद: डॉ. शकील अहमद (मुस्लिम)

गाजियाबाद: पुष्पेन्द्र जाटव (एससी)

जेवर गौतम बुद्ध नगर: उमेश भाटी देवटा (ओबीसी)

शिकारपुर, बुलंदशहर: रशीद खान (मुस्लिम)

छर्रा, अलीगढ़: जितेन्द्र सिंह लोधी (ओबीसी)

आगरा साउथ: जावेद कुरैशी (मुस्लिम)

आगरा नॉर्थ: अर्जुन दिवाकर (एससी)

खेरागढ़, आगरा: भूपेन्द्र कुशवाहा (ओबीसी)

कासगंज: एड. प्रमोद कुमार (एससी)

अमांपुर, कासगंज: हरिओम लोधी (ओबीसी)

नवाबगंज, बरेली: डॉ. नाजिया अंसारी (मुस्लिम)

बरेली: मो. शरीफ अल्वी (मुस्लिम)

पूरनपुर (सुरक्षित), पीलीभीत: प्रेम गौतम (एससी)

ददरौल, शाहजहांपुर: महेश वर्मा लोधी (ओबीसी)

कस्ता (सुरक्षित), लखीमपुर खीरी: सुषमा राज (एससी)

मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी: एड. शहीम खान (मुस्लिम)

महमूदाबाद, सीतापुर: पूजा वर्मा (ओबीसी)

पुरवा, उन्नाव: राजू अंबेडकर (एससी)

कन्नौज (सुरक्षित): सुनील दिवाकर (एससी)

रसूलाबाद (सुरक्षित), कानपुर देहात: बबली गौतम (शशिबाला) (एससी)

अकबरपुर रनिया, कानपुर देहात: धर्मेन्द्र कुमार कमांडो (एससी)

बिल्हौर (सुरक्षित), कानपुर नगर: अल्का गौतम (एससी)

कल्याणपुर, कानपुर नगर: विष्णु कुमार सविता (ओबीसी)

माधौगढ़, जालौन: श्रीप्रकाश राठौर (ओबीसी)

झांसी नगर: संतोष फौजी (एससी)

महरौनी (सुरक्षित), ललितपुर: एड. हरीश सिंह (एससी)

कप्तानगंज, बस्ती: मोहम्मद इफ्तिखार (मुस्लिम)

रामपुर कारखाना, देवरिया: मोह. अफरोज खान (मुस्लिम)

दीदारगंज, आजमगढ़: नदीम अख्तर (मुस्लिम)

शाहगंज, जौनपुर: प्रो. ज्ञानेन्द्र कुमार (एससी)