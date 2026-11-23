यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन से मुकाबले के लिए तीसरा मोर्चा बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने प्रभारियों की एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची में गोरखपुर की पिपराइच समेत छह सीटों के नाम घोषित किए गए हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा प्रभारियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में गोरखपुर की पिपराइच समेत छह सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी चुनाव से काफी पहले विधानसभा प्रभारियों का ऐलान करती रही है और बाद में उन्हें ही टिकट देकर प्रत्याशी के रूप में उतारा जाता है। उसी तरह चंद्रशेखर भी प्रभारियों का ऐलान एक के बाद एक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यही प्रभारी आगे चल कर चंद्रशेखर की पार्टी से प्रत्याशी भी होंगे।

चंद्रशेखर ने पिछले दिनों ही सांसद असद्दुदीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। दोनों दलों ने यूपी की सभी 403 सीटों पर उतरने की भी घोषणा की है। 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी रैली भी होने जा रही है। ओवैसी ने इस रैली में बड़े ऐलान का दावा किया है। आसपा ने अब तक 127 सीटों के लिए नामों का ऐलान कर चुकी है। 31 जुलाई को पहली और 21 सितंबर को दूसरी सूची सामने आई थी। 15 नवंबर को तीसरी सूची जारी की गई थी। पहली सूची में 45, दूसरी में 42 और तीसरी सूची में 34 सीटो के प्रभारियों का ऐलान किया गया था।

इन सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान नई सूची में छह सीटों के लिए नाम घोषित किए गए हैं। हाथरस की हाथरस सदर सीट से रमेंश चंद्र को उतारा गया है। आगरा की एत्मादपुर से रिंकू सेठ को प्रत्याशी बनाया गया है। रविवार को ही बसपा ने एत्मादपुर से सर्वेश बघेल को प्रत्याशी घोषित किया था। शाहजहांपुर की दो सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। यहां की कटरा सीट से सलीम चांद उर्फ चांद बाबू और शाहजहांपुर सदर सीट से हरिराम वर्मा के नाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा गोंडा की कर्नलगंज सीट से ऊषा देवी निषाद और गोरखपुर की पिपराइच सीट से विजय साहनी को प्रभारी घोषित किया गया है।

सीट बंटवारे पर अभी घोषणा का इंतजार आसपा और एआईएमआईएम के बीच सीटों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच आसपा की तरफ से प्रभारियों की सूची लगातार जारी की जा रही है। गठबंधन के ऐलान के बाद दो सूची में 40 प्रभारियों का नाम घोषित किया जा चुका है।