यूपी चुनाव के लिए चंद्रशेखर ने एक और सूची जारी की, गोरखपुर समेत छह सीटों पर नाम घोषित
यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन से मुकाबले के लिए तीसरा मोर्चा बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने प्रभारियों की एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची में गोरखपुर की पिपराइच समेत छह सीटों के नाम घोषित किए गए हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा प्रभारियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में गोरखपुर की पिपराइच समेत छह सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी चुनाव से काफी पहले विधानसभा प्रभारियों का ऐलान करती रही है और बाद में उन्हें ही टिकट देकर प्रत्याशी के रूप में उतारा जाता है। उसी तरह चंद्रशेखर भी प्रभारियों का ऐलान एक के बाद एक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यही प्रभारी आगे चल कर चंद्रशेखर की पार्टी से प्रत्याशी भी होंगे।
चंद्रशेखर ने पिछले दिनों ही सांसद असद्दुदीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। दोनों दलों ने यूपी की सभी 403 सीटों पर उतरने की भी घोषणा की है। 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी रैली भी होने जा रही है। ओवैसी ने इस रैली में बड़े ऐलान का दावा किया है। आसपा ने अब तक 127 सीटों के लिए नामों का ऐलान कर चुकी है। 31 जुलाई को पहली और 21 सितंबर को दूसरी सूची सामने आई थी। 15 नवंबर को तीसरी सूची जारी की गई थी। पहली सूची में 45, दूसरी में 42 और तीसरी सूची में 34 सीटो के प्रभारियों का ऐलान किया गया था।
इन सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान
नई सूची में छह सीटों के लिए नाम घोषित किए गए हैं। हाथरस की हाथरस सदर सीट से रमेंश चंद्र को उतारा गया है। आगरा की एत्मादपुर से रिंकू सेठ को प्रत्याशी बनाया गया है। रविवार को ही बसपा ने एत्मादपुर से सर्वेश बघेल को प्रत्याशी घोषित किया था। शाहजहांपुर की दो सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। यहां की कटरा सीट से सलीम चांद उर्फ चांद बाबू और शाहजहांपुर सदर सीट से हरिराम वर्मा के नाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा गोंडा की कर्नलगंज सीट से ऊषा देवी निषाद और गोरखपुर की पिपराइच सीट से विजय साहनी को प्रभारी घोषित किया गया है।
सीट बंटवारे पर अभी घोषणा का इंतजार
आसपा और एआईएमआईएम के बीच सीटों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच आसपा की तरफ से प्रभारियों की सूची लगातार जारी की जा रही है। गठबंधन के ऐलान के बाद दो सूची में 40 प्रभारियों का नाम घोषित किया जा चुका है।
पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पर ही पूरा जोर
चंद्रशेखर की तरफ से जारी सूची में ब्राह्मण ठाकुर या जनरल कैटेगरी के लिए जगह नहीं दिखाई दे रही है। उनका पूरा जोर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पर ही है। ऐसे में सपा-कांग्रेस गठबंधन को नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।