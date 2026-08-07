मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर बोले चंद्रशेखर- जाति जनगणना कराकर आर्थिक आंकड़े बता दे सरकार

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार किया। उन्होंने जाति आधारित जनगणना के आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करने और मंडल आयोग की शेष 38 सिफारिशें लागू करने की मांग की। साथ ही कहा कि सामाजिक न्याय और हाशिए के वर्गों के अधिकारों के लिए आंदोलन जारी रहेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। भागवत ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव और असमानता बनी रहेगी, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उन्हें उदारता दिखाते हुए इसे छोड़ने पर विचार करना चाहिए। इस बयान पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

जातीय जनगणना कराकर आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक हों- चंद्रशेखर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने और उसके आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक यह पता नहीं चल सकेगा कि किस वर्ग को कितना लाभ मिला है, कौन-सा समाज आगे बढ़ा है और कौन-सा वर्ग अब भी पिछड़ा हुआ है। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह तो याद है कि आज हैंडलूम दिवस है, लेकिन यह याद नहीं कि आज मंडल दिवस भी है। उन्होंने मांग की कि मंडल आयोग की शेष 38 सिफारिशों को भी लागू किया जाए, ताकि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हाशिये पर रह गए वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी पार्टी संकल्पित है और इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी।

ASP का मंडल जन चेतना आंदोलन आजाद समाज पार्टी ने मंडल दिवस के मौके पर "मंडल जन चेतना आंदोलन" की शुरुआत भी की। पार्टी का कहना है कि सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए यह अभियान प्रदेशभर में चलाया जाएगा। इससे पहले मोहन भागवत ने शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की अवधि को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि इस विषय को डॉ. भीमराव अंबेडकर की सोच के अनुरूप देखा जाना चाहिए।