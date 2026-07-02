जान का खतरा बताकर नाटक कर रहे; अब पर्ची क्यों नहीं... धीरेंद्र शास्त्री पर बरसे चंद्रशेखर

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले को लेकर बिना नाम लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि चमत्कार का दावा करने वाले बाबा दोषियों का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं और कहा कि न्याय संविधान, कानून व निष्पक्ष जांच से ही मिलेगा, किसी पर्ची से नहीं।

यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बिना नाम लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरों का भूत-भविष्य बताने और पर्ची के जरिए चमत्कार का दावा करने वाले बाबा अब राम मंदिर से जुड़े घोटाले के दोषियों का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का यह बयान उस प्रतिक्रिया के बाद आया, जिसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि दोषियों का नाम लेने से उनकी जान को खतरा हो सकता है।

धीरेंद्र शास्त्री को चंद्रशेखर ने बताया ढोंगी बाबा इसी पर निशाना साधते हुए सांसद ने लिखा कि जब ईश्वर के नाम पर चमत्कार और पर्ची की बातें की जाती हैं, तो अब ईश्वर के ही घर में हुई कथित लूट पर चुप्पी क्यों साध ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चमत्कार और अंधविश्वास के नाम पर लंबे समय से लोगों को गुमराह किया जाता रहा है।उन्होंने कहा कि अब जनता को समझना चाहिए कि न्याय किसी पर्ची, चमत्कार या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि भारत के संविधान, कानून और पुलिस की निष्पक्ष जांच से मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने लोगों से संवैधानिक व्यवस्था और कानून पर भरोसा करने की अपील करते हुए कहा कि अंधविश्वास से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास करना ही देशहित में है।

मैंने पर्ची खोली तो मुझे निपटा देंगे- धीरेंद्र शास्त्री आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक कार्यक्रम में कहा था अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गईं। पर्ची खुली तो मुझे निपटा देंगे। मैं राम मंदिर चोरी के दोषियों को अच्छी तरह जानता हूं। पर्ची खोलकर उन बड़े नामों खुलासा करूंगा तो वे मुझे निपटा देंगे। आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब तक हुई जांच और कार्रवाई के आधार पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करने तैयारी कर रही है। छापेमारी और पूछताछ में अब तक मिले साक्ष्य गैंगस्टर के लिए पर्याप्त माने जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए विधिक राय ली जा रही है।

एसआईटी कर रही मामले की जांच श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जून के पहले सप्ताह से ही चल रहा है। जानकारी होने पर मंदिर ट्रस्ट ने पहले अपने स्तर पर जांच की। पुलिस के साथ छापेमारी की और नगद बरामदगी की। जब मामला खुल गया और दबाव बना तो राज्य सरकार से एसआईटी जांच की सिफारिश कर दी। एसआईटी भी करीब एक सप्ताह तक डेरा डाले रही। सभी तथ्यों की जांच में चोरी के साक्ष्य मिलने के बाद मामला और गरमा गया।