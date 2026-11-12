भाजपा की बी टीम कहने पर भड़के चंद्रशेखर, सपा-कांग्रेस को दिया जवाब; याद दिलाया MP-दिल्ली चुनाव

भाजपा की बी टीम कहने पर भड़के चंद्रशेखर ने सपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। चंद्रशेखर ने सपा और कांग्रेस को करारा जवाब दिया। चंद्रशेखर ने सपा को एमपी-उत्तराखंड और कांग्रेस को दिल्ली-हरियाणा चुनाव याद दिलाते सवाल किए इन चुनावों में अलग क्यों लड़े?

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी के भाजपा की 'बी टीम' होने के आरोपों को खारिज करते हुए सपा-कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के चुनावी रुख पर सवाल उठाए। बी टीम कहने पर भड़के चंद्रशेखर ने करारा जवाब देते हुए सवाल कि अलग लड़ने से कोई बीजेपी का बी हो जाता है तो इन्हें भी बीते चुनाव को देखना चाहिए। चंद्रशेखर ने सपा को एमपी-उत्तराखंड और कांग्रेस को दिल्ली-हरियाणा चुनाव याद दिलाते सवाल किए इन चुनावों में अलग क्यों लड़े?

चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दल भी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं।

आजाद का समाजवादी पार्टी से सवाल चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उस कथित टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें उन्होंने पंजाब की एक रैली में आम आदमी पार्टी (आप) को भाजपा की 'बी टीम' बताया था।आजाद ने सवाल किया कि अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से कोई पार्टी भाजपा की बी टीम हो जाती है तो समाजवादी पार्टी ने मध्यप्रदेश में 70, उत्तराखंड में 54 और जम्मू में 20 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ा था?

चंद्रशेखर ने कांग्रेस से किए ये सवाल उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने तथा दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आप के अलग-अलग चुनाव लड़ने का भी जिक्र किया।आजाद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आप ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने पूछा कि क्या उस समय आप भाजपा की 'बी टीम' थी या बाद में बन गई। आजाद ने 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए पूछा कि अगर उनकी पार्टी की राजनीतिक मंशा पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं तो सपा ने उस समय उसके साथ गठबंधन क्यों किया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों के साथ हिंसा और अन्याय होने पर दूसरी पार्टियां अक्सर चुप रहती हैं।