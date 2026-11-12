चंद्रशेखर ने सपा-कांग्रेस को अपने गठबंधन में आने का न्योता दिया; बोले- SPM ने सीटें रखी हैं

ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाया है। चंद्रशेखर ने सपा-कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने और विपक्षी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सीटें सुरक्षित रखी गई हैं।

असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी मिलकर यूपी चुनाव लड़ेगी। आज दोनों नेताओं ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ गठबंधन का ऐलान किया। इस दौरान एएसपी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सपा- कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को भी इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल भाजपा को अधिक प्रभावी तरीके से हराना चाहते हैं और विपक्षी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनका मोर्चे में स्वागत है। ऐसे दलों के लिए सीटें भी सुरक्षित रखी गई हैं।

उन्होंने साफ किया कि यदि विपक्षी दल साथ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर वे गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। चंद्रशेखर आजाद ने दोनों दलों के बीच किसी तरह के मतभेद से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम एक परिवार की तरह मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों के बीच आपसी सहमति है और उनका मकसद राजनीतिक बदलाव लाना है। इस नए मोर्चे के गठन से यूपी की चुनावी राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। खासकर विपक्षी वोटों के बंटवारे और भाजपा के खिलाफ गठबंधन की रणनीति को लेकर आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

चंद्रशेखर गठबंधन के सीएम फेस लखनऊ में गुरुवार को संयुक्त प्रेसवार्ता में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए उनका गठबंधन मजबूत विकल्प बनेगा और प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए एसआईआर के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए।