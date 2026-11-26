बीजेपी को हराने के लिए सपा भी साथ आए, लखनऊ में ओवैसी की मौजूदी में मंच से चंद्रशेखर का न्यौता
लखनऊ में ओवैसी की मौजूदी में मंच से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष तथा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने बीेजेपी को हराने के लिए सपा को न्यौता दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं।
लखनऊ विशेष संवाददाता। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष तथा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा को एक सत्ता से बाहर करना है तो सपा भी साथ आए। लखनऊ में ओवैसी की मौजूदी में मंच से चंद्रशेखर ने न्यौता दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। चंद्रशेखर उनकी सरकार बनी तो मुस्लिम और पिछड़े समाज से उप मुख्यमंत्री भी होगा। चंद्रशेखर आजाद ने दलितों मुसलमानों तथा अति पिछड़ों से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। कहा कि सत्ता की चाबी आपके हाथ में है।
चंद्रशेखर ने बहुजन स्वराज महारैली के बहाने सपा और भाजपा पर निशाना साधा। पूरे संबोधन के दौरान बसपा और कांग्रेस पर टिप्पणी करने से बचते दिखे। कहा कि महापुरुषों की मूर्तियां टूटती रहीं और सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकी, तो हमारी आपकी क्या करेगी। आज दलितो, मुसलमानों, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। हाथरस की घटना याद होगी। रात में एक बेटी को जला दिया गया। उनके परिवार को नौकरी देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिया।
लाखों युवाओं को नौकरी देंगे
चंद्रशेखर ने वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में लाखों नौकरी देंगे। वह महिलाओं के 20 हजार देने का वादा करना है हमारी सरकार बनी तो हम 25 हजार देंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ लोग वोट खरीदने का प्रयास करेंगे। हमें अपने अपना वोट बेचना नहीं है। अपने वोट की रखवाली करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सपा को वोट दोगे तो आने वाली नस्लों को खराब करोगे। चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लाएंगे, विरोधी बताएं कि उनका क्या रुख होगा। चंद्रशेखर ने उषा निषाद को करनैलगंज से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ही नया राजनीतिक विकल्प: ओवैसी
एमआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प देगा। ऐसे लोग भी हमारे साथ आए जो विकल्प की तलाश कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि संविधान कमजोर होगा तो जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा। दलित मुसलमानों की परेशानियां एक हैं। हम अपने वोट से जनता का राज लेंगे। किसी ठाकुर, किसी यादव का राज नहीं चाहिए। स्वराज का मतलब जनता का राज। आज उत्तर प्रदेश में कभी ठाकुर का राज तो कभी यादव का राज होता है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने के बाद बाबा भी नहीं रहेंगे, भैया भी नहीं रहेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जुल्म खत्म नहीं हो जाता।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें