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चंद्रशेखर को मिला मायावती के करीबी अफसर का साथ, पूर्व IPS प्रेम प्रकाश आसपा में शामिल

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद को पार्टी आसपा को बड़ी ताकत मिली है। मायावती के बेहद करीबी अफसर रहे पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश ने आसपा ज्वाइन कर ली है।

चंद्रशेखर को मिला मायावती के करीबी अफसर का साथ, पूर्व IPS प्रेम प्रकाश आसपा में शामिल

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम (आसपा) को बड़ी ताकत मिली है। पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश ने राजनीति में कदम रखते हुए आसपा ज्वाइन कर ली है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश की गिनती मायावती के बेहद करीबी अफसरों में होती थी। वह लंबे समय तक मेरठ और पश्चिमी यूपी में तैनात रहे हैं। कई जिलों में एसएसपी, डीआईडी और एडीजी के पद पर भी रहे।

प्रेम प्रकाश का नाम प्रदेश की नौकरशाही में काफी चर्चित रहा है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के शासनकाल के दौरान वे बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते थे। एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले प्रेम प्रकाश के पार्टी में शामिल होने को आजाद समाज पार्टी के लिए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। प्रेम प्रकाश मेरठ समेत कई जिलों में एसएसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजी के पद पर तैनात रह चुके हैं।

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लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में हुए थे शामिल

पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तत्कालीन यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी।

मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने में अहम भूमिका

बसपा सरकार में बेहद चर्चित रहे प्रेम प्रकाश की गिनती मायावती के बेहद करीबी अफसरों में होती थी। यूपी में सपा सरकार आने पर उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। इसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो फिर से प्रेम प्रकाश को अहम पदों पर तैनाती मिली। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाने पर भी उनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। उस समय प्रेम प्रकाश ADG के पद पर थे।

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श्रीराम मंदिर के दान चोरी की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच : चंद्रशेखर

वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। यदि उच्च स्तर के अधिकारियों या अन्य जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं हैं। सांसद ने कहा कि बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी का गठन किया जाना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यदि इतनी बड़ी राशि का मामला है तो इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है।

चंद्रशेखर समेत आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए

महानगर से सटे गांव रामनगर में हुई हिंसा के मामले में अपर सत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर समेत आठ आरोपी पेश हुए। इस दौरान करीब 45 मिनट तक अदालत में सांसद चंद्रशेखर मौजूद रहे। उन्होंने गैर जमानती वारंट रिकॉल कराए। अदालत में चार्ज फ्रेम की कार्रवाई भी की। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव रामनगर में मई 2017 को हिंसा फैल गई थी। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जारी किए थे गैर जमानती वारंट

विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। सुनवाई में छह आरोपी अदालत में नियमित पेश हो रहे थे, जबकि सांसद चंद्रशेखर, दीपक बौद्ध, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित, बंटी, राजन अदालत में पेश नहीं हुए, इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। छह जून को मामले की सुनवाई हुई थी। सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख नौ जुलाई की दी है।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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