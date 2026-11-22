एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ओवैसी ने 26 नवंबर को बहुत बड़े ऐलान की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह ऐलान सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सीएम कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद करेंगे। ओवैसी ने ‘अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा’ वाला अपना चर्चित बयान एक बार फिर दोहराया।

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले 26 नवंबर को बड़े ऐलान का संकेत दिया है। ‘अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, आंख में आंख डालकर अपना हिस्सा लेगा’, जैसा बयान देने वाले एआईएमआईएम चीफ से चंद्रशेखर आजाद को यूपी का सीएम कैंडिडेट घोषित करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए 26 नवंबर को बड़ा ऐलान होने वाला है। उन्होंने कहा कि सीएम कैंडिडेट चंद्रशेखर ही यह ऐलान करेंगे।

एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में एआईएमआईएम प्रमुख से यह पूछा गया कि आपने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सीएम चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण को बना दिया तो क्या यहां भी अब्दुल दरी ही बिछाएगा? इस सवाल के जवाब में एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि 26 नवंबर को बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, आप इंतजार कीजिए। हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद बताएंगे आप इंतजार कीजिए। भाजपा के प्रति नरमी और सपा को लेकर अक्रामक रुख रखने के आरोपों से जुड़े सवालों पर एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि भाजपा तो बोल चुकी है कि उनको मुसलमान नहीं चाहिए लेकिन ये (अखिलेश यादव) तो मसीहा बनकर बैठे हैं न। चार मर्तबा का मुख्यमंत्री आपकी पार्टी को जनता ने दिया मगर आपने कभी कुछ लफ्ज बोला? आपने कभी कुछ किया। कभी अपनी जुबान से मुसलमान बोल सकते हैं आप?

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दोहराते हुए कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। इनको तकलीफ यही है। अब्दुल आपकी आंख में आंख डालकर अपना हिस्सा लेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि कल्याण सिंह का बेटा सपा में मंत्री था कि नहीं? आप चाहे जो चोला पहन लेंगे लेकिन मेरा जुर्म है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। एक अन्य सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सत्ता के लिए ही लड़ रहे हैं। हम कोई एनजीओ तो नहीं हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि पावर के दरवाजे की चाबी सत्ता है।

2022 के चुनाव में आधा फीसदी से भी कम वोट मिलने पर एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि पिछले चार साल में हमने जमीन पर काफी मेहनत की है। संगठन को मजबूत किया है। कमजोरियों, गलतियों को दूर किया है। ओवैसी ने कहा कि जो जनता की तकलीफों को दूर करने की बात करेगा, जनता के बीच में रहेगा उसको वोट देगी जनता। इस पर सवाल उठाना गलत है।