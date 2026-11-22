चंद्रशेखर CM तो अब्दुल यहां भी दरी बिछाएगा? पूछने पर ओवैसी ने कहा- 26 नवंबर को बड़ा ऐलान
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ओवैसी ने 26 नवंबर को बहुत बड़े ऐलान की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह ऐलान सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सीएम कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद करेंगे। ओवैसी ने ‘अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा’ वाला अपना चर्चित बयान एक बार फिर दोहराया।
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले 26 नवंबर को बड़े ऐलान का संकेत दिया है। ‘अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, आंख में आंख डालकर अपना हिस्सा लेगा’, जैसा बयान देने वाले एआईएमआईएम चीफ से चंद्रशेखर आजाद को यूपी का सीएम कैंडिडेट घोषित करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए 26 नवंबर को बड़ा ऐलान होने वाला है। उन्होंने कहा कि सीएम कैंडिडेट चंद्रशेखर ही यह ऐलान करेंगे।
एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में एआईएमआईएम प्रमुख से यह पूछा गया कि आपने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सीएम चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण को बना दिया तो क्या यहां भी अब्दुल दरी ही बिछाएगा? इस सवाल के जवाब में एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि 26 नवंबर को बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, आप इंतजार कीजिए। हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद बताएंगे आप इंतजार कीजिए। भाजपा के प्रति नरमी और सपा को लेकर अक्रामक रुख रखने के आरोपों से जुड़े सवालों पर एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि भाजपा तो बोल चुकी है कि उनको मुसलमान नहीं चाहिए लेकिन ये (अखिलेश यादव) तो मसीहा बनकर बैठे हैं न। चार मर्तबा का मुख्यमंत्री आपकी पार्टी को जनता ने दिया मगर आपने कभी कुछ लफ्ज बोला? आपने कभी कुछ किया। कभी अपनी जुबान से मुसलमान बोल सकते हैं आप?
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दोहराते हुए कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। इनको तकलीफ यही है। अब्दुल आपकी आंख में आंख डालकर अपना हिस्सा लेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि कल्याण सिंह का बेटा सपा में मंत्री था कि नहीं? आप चाहे जो चोला पहन लेंगे लेकिन मेरा जुर्म है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। एक अन्य सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सत्ता के लिए ही लड़ रहे हैं। हम कोई एनजीओ तो नहीं हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि पावर के दरवाजे की चाबी सत्ता है।
2022 के चुनाव में आधा फीसदी से भी कम वोट मिलने पर एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि पिछले चार साल में हमने जमीन पर काफी मेहनत की है। संगठन को मजबूत किया है। कमजोरियों, गलतियों को दूर किया है। ओवैसी ने कहा कि जो जनता की तकलीफों को दूर करने की बात करेगा, जनता के बीच में रहेगा उसको वोट देगी जनता। इस पर सवाल उठाना गलत है।
यूपी की 403 सीटों पर लड़ेगा मोर्चा
असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने हाल ही में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। दोनों नेता प्रदेश में लगातार मोर्चाबंदी की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ओवैसी शनिवार को सहारनपुर दौरे पर पहुंचे थे। वहां छुटमलपुर से सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत और भावी रणनीति का संदेश देने की कोशिश की। आसपा मुखिया चंद्रशेखर आजाद के घर भोजन पर पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बंदूक की गोली और बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा। उन्होंने सांसद चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा कि इसके बाद दोनों भाई मिलकर दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाने का काम करेंगे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें