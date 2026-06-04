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बिजनौर जा रहे नगीना आजाद चंद्रशेखर आजाद नजरबंद, पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
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नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को सत्ता परिवर्तन रैली में शामिल हो रहे बिजनौर जा रहे थे। लेकिन इससे पहले पुलिस प्रशासन ने नजर बंद कर लिया। इसे लेकर सांसद की पुलिस प्रशासन से जमकर नोकझोक हुई। वहीं, एएसपी के निर्देशन में भारी पुलिस फोर्स ने उनके आवास को घेर लिया।

बिजनौर जा रहे नगीना आजाद चंद्रशेखर आजाद नजरबंद, पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक

UP News: सत्ता परिवर्तन रैली में शामिल हो रहे बिजनौर जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने नजर बंद कर लिया। सांसद की पुलिस प्रशासन से जमकर नोकझोक हुई। वहीं, एएसपी के निर्देशन में भारी पुलिस फोर्स ने उनके आवास को घेर लिया। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई।

दरअसल, सत्ता परिवर्तन को लेकर बिजनौर मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी का गुरुवार को कार्यक्रम प्रस्तावित था। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद धामपुर स्थित आवास से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बिजनौर के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान एएसपी पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव भारी पुलिस फोर्स के साथ उनके आवास पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने आवास पर पहुंचकर सांसद चंद्रशेखर आजाद को कार्यकर्ताओं के साथ आवास में नजर बंद कर लिया। इस दौरान बिजनौर रवाना होने को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद की पुलिस प्रशासन से नोक झोंक हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद को बिजनौर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना नहीं उन्हें दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस मौके पर सीओ अभय कुमार पांडे, कोतवाल मृदुल कुमार सिंह रहे।

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Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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