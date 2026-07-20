अपना फर्ज निभाने आया हूं...CJP के प्रदर्शन में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, बोले- युवाओं के साथ अन्याय हो रहा

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद CJP के चलो संसद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है और वह इस मिट्टी के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा बनने आए हैं।

Jantar Mantar Protest: आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है और वह इस मिट्टी के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा बनने आए हैं। वहीं, नगीना सांसद ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

चंद्रशेखर आजाद ने कहा, 'सरकार अपना धर्म निभा रही है। पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूं। मैं भारतीय हूं। भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूं और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहां हूं। क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है, मैं दोषी नहीं हूं। मैं एक भारतीय युवा हूं, जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना, आज नहीं खड़ा हुआ तो कब खड़ा होगा।'

संसद में भी लड़ी जाएगी लड़ाई सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, 'आज से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है, उससे ज्यादा लड़ेंगे। इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि CJP की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहां पर आए और इनकी बातों को सुने।'

पुलिस के साथ चंद्रशेखर आजाद की तीखी नोकझोक जंतर-मंतर पर चंद्रशेखर आजाद की दिल्ली पुलिस के साथ तीखी नोकझोक हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।