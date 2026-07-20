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अपना फर्ज निभाने आया हूं...CJP के प्रदर्शन में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, बोले- युवाओं के साथ अन्याय हो रहा

By Pawan Kumar Sharma
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नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद CJP के चलो संसद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है और वह इस मिट्टी के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा बनने आए हैं।

अपना फर्ज निभाने आया हूं...CJP के प्रदर्शन में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, बोले- युवाओं के साथ अन्याय हो रहा

Jantar Mantar Protest: आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है और वह इस मिट्टी के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा बनने आए हैं। वहीं, नगीना सांसद ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

चंद्रशेखर आजाद ने कहा, 'सरकार अपना धर्म निभा रही है। पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूं। मैं भारतीय हूं। भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूं और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहां हूं। क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है, मैं दोषी नहीं हूं। मैं एक भारतीय युवा हूं, जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना, आज नहीं खड़ा हुआ तो कब खड़ा होगा।'

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संसद में भी लड़ी जाएगी लड़ाई

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, 'आज से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है, उससे ज्यादा लड़ेंगे। इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि CJP की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहां पर आए और इनकी बातों को सुने।'

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पुलिस के साथ चंद्रशेखर आजाद की तीखी नोकझोक

जंतर-मंतर पर चंद्रशेखर आजाद की दिल्ली पुलिस के साथ तीखी नोकझोक हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मार्च कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज

उधर, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे सैकड़ों छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी। जंतर-मंतर की ओर बढ़ते समय प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। इलाके में दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी तैनाती देखी गई और पुलिस ने इन लोगों के मार्च को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। हालांकि कथित बल प्रयोग या किसी हिरासत पर पुलिस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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